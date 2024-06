5 loại rau phòng ung thư

Súp lơ xanh, cà rốt, bắp cải chứa các hợp chất có lợi như chất chống oxy hóa, vitamin làm giảm nguy cơ phát triển khối u ác tính.

Súp lơ xanh

Súp lơ xanh chứa hợp chất thực vật sulforaphane, có đặc tính chống ung thư. Sulforaphane giúp làm giảm kích thước, số lượng tế bào ung thư vú, tuyến tiền liệt, đại trực tràng.

Súp lơ xanh cũng có nhiều thành phần khác tốt cho sức khỏe. Carotenoid chống oxy hóa và tăng cường hệ miễn dịch. Vitamin C có thể bảo vệ tế bào, trung hòa các gốc tự do. Glucosinolate ức chế enzyme ung thư, ngăn ngừa bệnh viêm nhiễm. Vitamin B9 tăng cường sự phát triển và chức năng của tế bào. Chất xơ giúp giảm mức cholesterol. Người trưởng thành nên ăn súp lơ xanh vài bữa mỗi tuần góp phần ngăn ngừa ung thư.

Súp lơ xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa. Ảnh: Hà Phượng

Cà rốt

Cà rốt chứa nhiều chất chống oxy hóa carotenoid, có tác dụng chống lại gốc tự do gây hại tế bào, làm giảm nguy cơ mắc ung thư phổi, tuyến tụy, thực quản, dạ dày, trực tràng, bàng quang, bệnh bạch cầu.

Cà rốt thuộc nhóm rau không tinh bột, phù hợp với chế độ ăn uống lành mạnh của người bệnh tiểu đường. Kali trong cà rốt hỗ trợ kiểm soát huyết áp. Vitamin A, K giúp tăng cường sức khỏe tổng thể, phòng ngừa một số bệnh ung thư. Vitamin C tạo ra các kháng thể tăng cường hệ thống miễn dịch.

Các loại đậu

Các loại đậu phổ biến như đậu đen, đậu xanh, đậu tây (đậu thận), đậu lăng có hàm lượng protein và chất xơ cao, có thể ngăn ngừa ung thư đại trực tràng. Vi khuẩn trong ruột phân hủy chất xơ thành nhiên liệu cho các tế bào lót trong ruột già, tăng cường đề kháng, giảm nguy cơ biến thành tế bào ung thư.

Đậu cũng giàu polyphenol - chất chống oxy hóa góp phần loại bỏ các gốc tự do gây hại mà cơ thể tạo ra trong quá trình trao đổi chất và các quá trình khác. Gốc tự do có thể gây tổn thương tế bào, tăng nguy cơ phát triển khối u ác tính.

Bắp cải

Bắp chứa các hợp chất thực vật glucosinolate được chuyển hóa thành isothiocyanate trong cơ thể, giảm nguy cơ mắc ung thư. Loại rau này còn cung cấp chất chống oxy hóa khác như sulforaphane có khả năng ức chế enzym gây hại, tăng cường chống viêm, ngăn ngừa sự tiến triển của tế bào ung thư, antimutagenic phòng ngừa những thay đổi trong DNA.

Cà chua

Lycopene và các sắc tố thực vật khác (carotenoid) là hợp chất chống oxy hóa trong cà chua, hỗ trợ chống lại căng thẳng sinh lý do các gốc tự do gây ra, phòng ngừa ung thư phổi, dạ dày, tuyến tiền liệt. Chúng còn cải thiện số lượng và khả năng hoạt động của tinh trùng, tăng cường khả năng sinh sản của nam giới.

Một cốc nước ép cà chua 240 ml cung cấp 45 mg vitamin C, chiếm khoảng 75% nhu cầu hàng ngày của một người trưởng thành. Vitamin C cũng là chất chống oxy hóa, giúp tăng cường các tế bào miễn dịch của cơ thể, ngăn ngừa tổn thương do gốc tự do gây ra.

Anh Chi (Theo Healthline)