5 loại rau ít purin có lợi cho người bệnh gout

Rau cải xanh, mồng tơi, rau xà lách có ít purin giúp giảm hình thành axit uric trong cơ thể, phòng tránh khởi phát bệnh gout.

Gout là tình trạng lắng đọng tinh thể urat (natri urat) tại các khớp, gây ra những cơn đau dữ dội, sưng nóng, đỏ khớp, nhất ở ngón chân cái, cổ chân. Bệnh thường tái phát nhiều lần, tiến triển thành mạn tính, dẫn đến biến dạng khớp nếu không kiểm soát tốt.

ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng, Trung tâm Dinh dưỡng Nutrihome, cho biết chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát bệnh gout. Người bệnh nên hạn chế thực phẩm nhiều purin như thịt đỏ, hải sản, nội tạng động vật, bổ sung rau xanh ít purin để hỗ trợ giảm axit uric, giảm viêm khớp.

Rau cải xanh giàu chất xơ, vitamin A, C, khoáng chất như kali, canxi có tác dụng lợi tiểu nhẹ, đào thải axit uric qua đường tiết niệu. Rau cải xanh cũng chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa giúp giảm viêm.

Mồng tơi chứa hàm lượng purin thấp, giàu chất nhầy, vitamin C và sắt. Chất nhầy trong mồng tơi có thể cải thiện chức năng tiêu hóa, hạn chế hấp thu purin từ thức ăn, vitamin C hỗ trợ thận đào thải axit uric hiệu quả.

Rau muống với thành phần nhiều nước, chất xơ, vitamin A, C giúp thanh nhiệt, lợi tiểu, hỗ trợ giảm sưng viêm ở khớp. Người bệnh có thể luộc hoặc nấu canh rau muống, kiểm soát axit uric trong máu.

Các loại rau xanh ít purin hỗ trợ giảm axit uric, giảm viêm khớp ở người bệnh gout. Ảnh: Trọng Nghĩa

Bông cải xanh có lượng purin thấp, chứa nhiều vitamin C (khoảng 90 mg/100 g). Vitamin C giúp giảm nồng độ axit uric huyết thanh, tăng khả năng lọc thải của thận. Chất chống oxy hóa sulforaphane trong bông cải xanh còn có đặc tính kháng viêm mạnh.

Rau xà lách chủ yếu là nước và chất xơ, ít purin, an toàn cho người bệnh gout. Rau xà lách còn có vitamin K, folate và beta-carotene góp phần giảm viêm, tăng cường sức khỏe mạch máu, hỗ trợ duy trì cân nặng hợp lý - yếu tố quan trọng trong kiểm soát bệnh gout.

Ngoài ăn rau xanh ít purin, bác sĩ Duy Tùng khuyên người bệnh cần duy trì chế độ ăn khoa học, uống đủ nước, vận động thường xuyên, tái khám định kỳ. Tuân thủ điều trị và theo dõi chỉ số axit uric, đường huyết, mỡ máu sẽ hạn chế tái phát các cơn gout, bảo vệ sức khỏe khớp lâu dài. Người bệnh có thể bổ sung eggshell membrane extract, collagen type II, collagen peptide thủy phân, chondroitin sulfate và chiết xuất củ nghệ để giảm đau, kháng viêm, tái tạo sụn - xương dưới sụn và ngừa thoái hóa khớp do bệnh gout.

Trọng Nghĩa