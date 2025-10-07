5 loại rau giàu protein cung cấp năng lượng, tăng cơ

Rau chân vịt

100 g rau chân vịt có khoảng 3 g protein, giàu sắt và magie giúp phục hồi cơ bắp, duy trì năng lượng. Các chất chống oxy hóa trong rau chân vịt góp phần giảm viêm sau khi tập luyện, phù hợp cho người muốn tăng cơ. Thêm loại rau này vào sinh tố, món xào để tăng cường protein cho cơ thể.