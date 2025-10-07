VNExpress

5 loại rau giàu protein cung cấp năng lượng, tăng cơ

Cải xoăn, đậu Hà Lan, bông cải xanh giàu protein, giúp giảm cân, duy trì cơ nạc và tăng cường trao đổi chất.

Cải xoăn

100 g cải xoăn chứa gần 3 g protein, giàu vitamin A, K và chất chống oxy hóa. Chế độ ăn có thực phẩm này thường xuyên giúp phục hồi cơ bắp, tăng cường năng lượng, cải thiện sức khỏe tổng thể. Cải xoăn dễ chế biến thành sinh tố, súp, salad, bánh, các món xào...

Cải brussels

100 g cải brussels cung cấp 3,4 g protein, vitamin C và nhiều chất dinh dưỡng khác. Vitamin C giúp cơ thể hấp thụ sắt, tăng cường sức khỏe cơ bắp, xương, tim mạch, kiểm soát đường huyết. Cải brussels có hương vị thơm ngon, dễ chế biến thành nhiều món, thích hợp cho người đang kiểm soát cân nặng.

Bông cải xanh

100 g bông cải xanh có 2,8 g protein, cùng với vitamin C, vitamin K và chất xơ. Thực phẩm này tốt cho cơ bắp, sức khỏe miễn dịch, giúp xương chắc khỏe và kiểm soát cơn thèm ăn. Gia đình chế biến thành món xào, nấu với mì ống hoặc trộn vào bát ngũ cốc để bữa ăn giàu protein hơn.

Rau chân vịt

100 g rau chân vịt có khoảng 3 g protein, giàu sắt và magie giúp phục hồi cơ bắp, duy trì năng lượng. Các chất chống oxy hóa trong rau chân vịt góp phần giảm viêm sau khi tập luyện, phù hợp cho người muốn tăng cơ. Thêm loại rau này vào sinh tố, món xào để tăng cường protein cho cơ thể.

Đậu Hà Lan

Đậu Hà Lan giàu protein và chất xơ làm tăng cảm giác no lâu hơn. Khoáng chất và chất chống oxy hóa trong thực phẩm có lợi cho tim mạch, ổn định đường huyết, nâng cao thị lực. Gia đình nên chế biến chúng thành món xào, súp hoặc salad để bổ sung protein thực vật cho cơ thể.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)
Ảnh: AI

