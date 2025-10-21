5 loại rau giàu canxi nên ăn thường xuyên

Người khỏe mạnh 19-50 tuổi cần 1.000 mg canxi, độ tuổi 51-70 là 1.200 mg canxi mỗi ngày. Ăn 5 loại rau dưới đây có thể cung cấp một lượng canxi cho cơ thể, tốt cho xương và răng.
Bông cải xanh
100 g bông cải xanh nấu chín chứa khoảng 40 mg đến 62 mg canxi. Song hàm lượng canxi trong thực phẩm phụ thuộc vào phương pháp chế biến. Loại rau này cũng có vitamin C, glucosinolate và sulforaphane - những hợp chất thực vật giúp giải độc cơ thể.
Rau chân vịt
100 g rau chân vịt chứa khoảng 99 mg canxi, ngoài ra còn giàu sắt, vitamin C, magie, beta-carotene, lutein và zeaxanthin. Bạn có thể chế biến rau thành sinh tố, súp và salad.
Bắp cải
Ngoài canxi, bắp cải có các hợp chất như sulforaphane, indole có đặc tính chống ung thư. Thực phẩm này cũng giàu chất xơ, nước tốt cho tiêu hóa và quá trình trao đổi chất.
Cải xoăn
100 g cải xoăn nấu chín có khoảng 180 mg canxi. Loại rau này còn giàu vitamin A, C và flavonoid như quercetin, hỗ trợ chống lại các gốc tự do, giảm viêm, làm chậm các dấu hiệu lão hóa. Xào cải xoăn, thêm vào salad hoặc xay sinh tố đều đem đến nhiều lợi ích cho sức khỏe.
Đậu bắp
100 g đậu bắp có khoảng 82 mg canxi. Ngoài canxi đóng vai trò quan trọng cho sức khỏe xương, thực phẩm này còn chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu khác như magie và vitamin K, góp phần giảm cholesterol xấu, tốt cho tim và duy trì huyết áp tổng thể.
Lê Nguyễn (Theo Times of India)
Ảnh: AI, Bùi Thủy