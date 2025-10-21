5 loại rau giàu canxi nên ăn thường xuyên

Người khỏe mạnh 19-50 tuổi cần 1.000 mg canxi, độ tuổi 51-70 là 1.200 mg canxi mỗi ngày. Ăn 5 loại rau dưới đây có thể cung cấp một lượng canxi cho cơ thể, tốt cho xương và răng.

Bông cải xanh

100 g bông cải xanh nấu chín chứa khoảng 40 mg đến 62 mg canxi. Song hàm lượng canxi trong thực phẩm phụ thuộc vào phương pháp chế biến. Loại rau này cũng có vitamin C, glucosinolate và sulforaphane - những hợp chất thực vật giúp giải độc cơ thể.