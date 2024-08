5 loại rau củ quả hỗ trợ hạ men gan

Bơ, tỏi, rau lá xanh đậm cung cấp nhiều chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa, giúp chống viêm, góp phần hạ men gan.

Men gan cao là dấu hiệu cảnh báo tế bào gan bị tổn thương, chức năng gan bất thường. Tình trạng nặng, kéo dài có thể dẫn đến viêm gan, xơ gan. Người bệnh nên đi khám tại chuyên khoa tiêu hóa, gan mật tụy để điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.

ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng, Trung tâm Dinh dưỡng Nutrihome, cho biết chế độ dinh dưỡng khoa học có thể hỗ trợ điều trị, kiểm soát tình trạng men gan tăng cao.

Quả có múi (cam, bưởi, quýt, chanh) chứa hàm lượng cao vitamin C và nhiều chất oxy hóa như beta-carotene, flavonoid, lycopene. Các dưỡng chất này có tác dụng bảo vệ tế bào gan, giảm nguy cơ tổn thương, viêm nhiễm do stress oxy hóa và tác nhân bệnh lý. Quả có múi cũng dồi dào chất xơ hỗ trợ gan loại bỏ chất độc từ cơ thể, giảm tải áp lực cho chức năng gan, cải thiện gan nhiễm mỡ và hạ men gan.

Quả bơ giàu omega-3 hỗ trợ kiểm soát nồng độ cholesterol, mỡ trong gan. Thực phẩm này còn chứa nhiều vitamin E - chất chống oxy hóa mạnh có tác dụng bảo vệ tế bào gan khỏi tác động của gốc tự do gây hại, có khả năng hạ men gan và giảm nguy cơ viêm gan.

Quả mọng (việt quất, dâu tây, mâm xôi, lựu, phúc bồn tử) giàu vitamin A, C, E. Hợp chất polyphenol trong các loại quả mọng có tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ tế bào gan, hạ men gan, giảm biến chứng bệnh.

Củ tỏi nhiều chất chống oxy hóa như allicin, sulfur, polyphenol có khả năng kích thích quá trình phân giải chất béo ở gan, hỗ trợ chức năng chuyển hóa mỡ. Người bệnh men gan cao do gan nhiễm mỡ thường xuyên thêm tỏi vào các món ăn hoặc ăn một vài tép tỏi trong mỗi bữa cơm có thể kiểm soát tình trạng và cải thiện nồng độ men gan.

Rau lá xanh đậm (bồ ngót, cải bó xôi, cải ngọt, rau muống, rau đay) có chất chống oxy hóa như flavonoid, carotenoid, sulforaphane, có thể bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương do stress oxy hóa. Rau lá xanh đậm còn giàu chất xơ, vitamin C, folate dồi dào, hỗ trợ hoạt động của gan và hệ tiêu hóa. Rau đay, rau ngót, rau muống cung cấp caroten, vitamin C và sắt, góp phần hạ men gan, tăng cường sức đề kháng. Rau họ cải lá xanh đậm có hợp chất indole hỗ trợ ngăn ngừa và giảm tình trạng gan nhiễm mỡ.

Bác sĩ Duy Tùng khuyến cáo người bệnh nên uống nhiều nước, ít nhất 1,5-2 lít nước mỗi ngày, trừ trường hợp chống chỉ định theo lời dặn của bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa, gan mật tụy. Mỗi người kiểm soát cân nặng hợp lý, tập luyện vừa sức. Hạn chế tiêu thụ thực phẩm chứa nhiều đường, chất béo bão hòa, rượu bia; tránh xa khói thuốc lá. Tiêm vaccine viêm gan do virus và phòng ngừa cúm, giúp giảm nguy cơ khiến bệnh tăng nặng hoặc biến chứng.

Bổ sung các tinh chất thiên nhiên như S. Marianum và Wasabia hỗ trợ kiểm soát hoạt động tế bào kupffer (đại thực bào thường trú ở gan). Từ đó chúng cải thiện tình trạng viêm, tăng khả năng giải độc, hạ men gan, hỗ trợ phục hồi chức năng gan.

