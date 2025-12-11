5 loại quả giảm khô da trong mùa lạnh

Quả giàu vitamin C, chất chống oxy hóa, nước như cam quýt, bơ, dưa leo, kiwi và lựu giúp da giữ ẩm tốt, giảm khô nứt trong thời tiết lạnh.

Thời tiết lạnh khiến da dễ mất nước, bong tróc, căng rát do độ ẩm không khí giảm mạnh và mạch máu dưới da co lại. BS.CKI Đào Thị Yến Thủy, Trưởng khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết ăn các loại quả giàu vitamin, nước và chất chống oxy hóa giúp nuôi dưỡng da từ bên trong, tăng độ ẩm, duy trì hàng rào bảo vệ da hiệu quả hơn.

Trái cây họ cam quýt

Cam, quýt, bưởi giàu vitamin C giúp tổng hợp collagen cho da đàn hồi, giảm khô sạm. Hàm lượng nước tự nhiên trong các loại quả này cũng cấp ẩm nhẹ nhàng. Uống một ly nước cam hoặc ăn 1-2 quả quýt mỗi ngày vào mùa lạnh có thể làm da mềm mịn, tươi sáng hơn.

Bơ

Quả bơ chứa chất béo không bão hòa đơn, vitamin E và chất chống oxy hóa có khả năng phục hồi lớp màng lipid bảo vệ da. Đây là yếu tố quan trọng thúc đẩy da giữ ẩm, hạn chế nứt nẻ khi thời tiết hanh khô. Ăn một nửa quả bơ mỗi ngày hoặc dùng bơ trong salad giúp làn da khỏe mạnh, ít kích ứng hơn.

Dưa leo

Dưa leo có hơn 95% là nước, giúp bù nước cho cơ thể và cấp ẩm tự nhiên cho da. Loại quả này còn chứa silica - khoáng chất hỗ trợ tăng độ đàn hồi và làm dịu da khi bị khô hoặc kích ứng trong mùa lạnh. Bạn có thể ăn dưa leo như món phụ hoặc ép chung với táo, cần tây để tăng cường dưỡng chất.

Cam chứa nhiều vitamin C, chất chống oxy hóa và nước tốt cho làn da. Ảnh được tạo bởi AI

Kiwi

Kiwi giàu vitamin C, polyphenol, chất xơ giúp giảm viêm, cải thiện cấu trúc da, hạn chế khô ráp và xỉn màu. Kiwi vàng chứa lượng vitamin C cao hơn cam, là lựa chọn tốt cho người muốn tăng sức đề kháng, dưỡng ẩm da trong mùa lạnh. Bạn nên ăn một quả kiwi mỗi ngày để cải thiện sức khỏe làn da.

Lựu

Punicalagin và anthocyanin trong lựu là hai chất chống oxy hóa mạnh, có tác dụng ngăn khô da, giảm nếp nhăn và bảo vệ da khỏi tổn thương do không khí lạnh. Loại quả này còn tăng lưu thông máu dưới da, mang lại cho làn da vẻ hồng hào, tươi tắn hơn. Một nửa quả lựu hoặc một ly nước ép lựu nhỏ mỗi ngày là mức phù hợp.

Để da bớt khô trong mùa lạnh, ngoài bổ sung các loại quả, bác sĩ Yến Thủy khuyến nghị nên uống đủ nước 1,5-2 lít mỗi ngày, hạn chế tắm nước quá nóng, duy trì độ ẩm trong phòng và tăng chất béo lành mạnh trong chế độ ăn. Người bị viêm da cơ địa, tiểu đường, bệnh tuyến giáp, người trên 45 tuổi hoặc thường xuyên khô nứt da tay chân khi trời lạnh nên đi khám để được tư vấn dinh dưỡng, đánh giá độ ẩm da, tình trạng viêm và hướng dẫn chế độ chăm sóc phù hợp trong mùa lạnh. Bổ sung các tinh chất thiên nhiên như sakura (chiết xuất hoa anh đào), pomegranate (chiết xuất lựu đỏ), p.leucotomos (chiết xuất cây dương xỉ), l-glutathione... góp phần chống lại tác nhân gây lão hóa, hỗ trợ giảm melanin tối màu, da căng sáng, mịn màng.

Trọng Nghĩa