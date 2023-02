5 loại đồ uống giúp bổ thận

Nước lọc, nước ép nam việt quất, trà xanh không đường, cà phê… là những thức uống có tác động tích cực đến sức khỏe của thận.

Thận có vai trò loại bỏ chất thải và nước thừa ra khỏi máu với tốc độ khoảng nửa cốc mỗi phút và đẩy ra khỏi cơ thể qua đường tiểu tiện. Khi lọc máu, thận cũng điều chỉnh sự cân bằng của natri, canxi, phốt pho và kali trong máu, điều này rất quan trọng khi duy trì chức năng của dây thần kinh, cơ và các cơ quan.

Ngoài các loại đồ ăn, thức uống cũng có thể cung cấp dưỡng chất, hỗ trợ thận khỏe. Dưới đây là một số loại nước uống có lợi cho thận.

Nước

Nước là thành phần quan trọng của cơ thể, khoảng 60-70% trọng lượng cơ thể được tạo thành từ nước và đây cũng là loại đồ uống cần thiết cho thận. Nước là chất làm sạch và hydrat hóa, các khoáng chất như kali và muối là chất điều chỉnh và một chút glucose trong đồ uống là chất trợ giúp hydrat hóa để mở ra các kênh hydrat hóa.

Thư viện Y khoa Mỹ ước tính, mỗi ngày nam giới cần khoảng 13 cốc (khoảng 3 lít) chất lỏng trong khi phụ nữ cần khoảng 9 cốc (khoảng 2,2 lít).

Lượng nước bổ sung hàng ngày với từng người có thể sẽ khác nhau, tùy thuộc vào thể trạng, thói quen tập luyện.

Nước chanh

Theo Tổ chức Thận học Mỹ, uống nước chanh có thể cải thiện sức khỏe cho những người có tiền sử mắc sỏi thận, đặc biệt là sỏi canxi. Chanh có chứa axit xitric có thể giúp ức chế sự phát triển và tập hợp của các tinh thể hình thành sỏi thận. Vì vậy, đây cũng là đồ uống tốt cho thận có thể bổ sung vào thực đơn ăn uống.

Nước ép nam việt quất

Nước ép nam việt quất bên cạnh giá trị dinh dưỡng còn có lợi cho sức khỏe hệ tiết niệu. Phân tích tổng hợp các nghiên cứu trên Tạp chí Dinh dưỡng Mỹ cho thấy, những phụ nữ đã chữa khỏi bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI) đã giảm 26% nguy cơ tái phát bệnh sau khi uống nước ép nam việt quất.

Nước ép nam việt quất có chứa chất kháng viêm, chống oxy hoá, có lợi cho hệ tiết niệu. Ảnh: Pinterest

Nguyên nhân là do nước ép này có đặc tính chống bám dính, hạn chế vi khuẩn bám vào thành niêm mạc đường tiết niệu. Các nhà nghiên cứu cũng đặt ra giả thuyết rằng, trong nước ép nam việt quất có chứa proanthocyanins, một loại polyphenol, có tác dụng chống oxy hóa, kháng viêm, có lợi với sức khoẻ thận, tiết niệu.

Cà phê

Nghiên cứu lâm sàng mới đây được công bố vào tháng 7 năm 2022 trên chuyên trang về thận học Kidney International Reports cho thấy, uống cà phê có thể hỗ trợ thận khỏe, giảm nguy cơ tổn thương thận cấp tính. Theo đó, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, những người tiêu thụ caffein có nguy cơ bị tổn thương thận cấp tính thấp hơn 11%, đặc biệt những người tiêu thụ 2-3 tách cà phê mỗi ngày tỷ lệ nguy cơ này còn thấp hơn.

Trà xanh không đường

Trà xanh cũng có tác dụng với thận tương tự như cà phê. Trà xanh cũng chứa các hợp chất gọi là polyphenol, có chức năng như chất chống oxy hóa. Đây là loại đồ uống an toàn, ngon miệng và không chứa calo cho những người mắc bệnh thận.

Trà xanh cũng có thể làm giảm nguy cơ phát triển sỏi thận và uống trà xanh không đường tốt hơn.

Bảo Bảo (Theo Eat This, Not That)