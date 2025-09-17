5 loại cá tốt cho tim mạch

Người bệnh tim mạch có thể ăn cá hồi, cá mòi, cá thu… khoảng 2-3 lần mỗi tuần để cung cấp omega-3 và vitamin D giúp giảm viêm, ổn định mỡ máu.

Bệnh tim mạch có liên quan đến nhiều yếu tố nguy cơ như xơ vữa động mạch, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường và lối sống ít vận động. Người bệnh có thể gặp triệu chứng điển hình như đau tức ngực, khó thở, mệt mỏi hoặc phù chân. ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng, Chuyên khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết chế độ ăn khoa học, chọn các loại cá phù hợp có thể phòng ngừa biến chứng tim mạch.

Cá hồi giàu omega-3 (EPA, DHA) giúp giảm triglycerid máu, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, hỗ trợ mạch máu đàn hồi. Cá hồi cũng cung cấp vitamin D và selen góp phần điều hòa huyết áp, cải thiện sức khỏe tim.

Cá mòi chứa nhiều canxi, vitamin D và omega-3, vừa có lợi cho tim mạch vừa giúp xương chắc khỏe. Ăn cá mòi thường xuyên còn giảm viêm, tăng lượng cholesterol tốt.

Cá thu cung cấp omega-3 với hàm lượng cao, giàu vitamin B12, hỗ trợ sản xuất hồng cầu và bảo vệ hệ thần kinh. Đây là loại cá phù hợp cho người tăng huyết áp hoặc rối loạn mỡ máu.

Ăn cá béo 2-3 lần mỗi tuần giúp tim mạch khỏe mạnh. Ảnh: Trọng Nghĩa

Cá ngừ giàu protein nạc, ít chất béo bão hòa, nhiều vitamin nhóm B và kali giúp điều hòa nhịp tim, ổn định huyết áp. Người cần kiểm soát cân nặng có thể ưu tiên cá ngừ thay thịt đỏ.

Cá trích chứa vitamin D, sắt và kẽm, ngoài tác dụng chống viêm còn hỗ trợ tăng cường miễn dịch. Cá trích thường được khuyến khích trong chế độ ăn Địa Trung Hải tốt cho tim mạch.

Người bệnh tim mạch ưu tiên chế biến cá bằng cách hấp, nướng hoặc om thay vì chiên rán nhiều dầu mỡ để phòng biến chứng. Tránh ăn cá ươn, mặn hoặc cá đóng hộp quá thường xuyên do có thể chứa nhiều muối, ảnh hưởng huyết áp. Bổ sung các tinh chất chiết xuất thiên nhiên như GDL-5 từ phấn mía Nam Mỹ hỗ trợ điều hòa mỡ máu, kiểm soát tăng huyết áp, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Ngoài dinh dưỡng, bác sĩ Duy Tùng khuyên người bệnh nên duy trì cân nặng hợp lý, tập thể dục đều đặn, ngủ đủ giấc, kiểm soát đường huyết, huyết áp, mỡ máu để bảo vệ sức khỏe tim mạch. Khi có dấu hiệu đau tức ngực, khó thở, hồi hộp hoặc mệt bất thường, người bệnh nên đến khám tại chuyên khoa tim mạch hoặc nội tổng quát để được kiểm tra.

Trọng Nghĩa