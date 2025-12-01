5 hiểu lầm thường gặp về nguyên nhân ung thư vú

Mặc áo ngực có gọng hay phẫu thuật thẩm mỹ gây ung thư vú là những hiểu lầm của nhiều người về nguyên nhân gây ra bệnh này.

Ung thư vú phổ biến trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Nếu được phát hiện ở giai đoạn càng sớm, tỷ lệ chữa khỏi ung thư vú cao, nguy cơ tái phát thấp. Tiến sĩ, bác sĩ Trần Hải Bình, Phó trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết dù nhận thức về ung thư vú hiện nay đã nâng cao nhưng vẫn còn nhiều quan niệm chưa đúng về bệnh, dẫn đến tâm lý chủ quan hoặc lo lắng không cần thiết. Bác sĩ Bình chỉ ra một số hiểu lầm thường gặp dưới đây.

Phẫu thuật thẩm mỹ gây ung thư vú

Nhiều người lo ngại phẫu thuật thẩm mỹ đặt túi ngực có thể gây ung thư vú nhưng thông tin này không đúng. Không có mối liên quan nào giữa phẫu thuật thẩm mỹ đặt túi ngực, bơm ngực với nguy cơ ung thư vú. Túi ngực thường được đặt dưới mô tuyến vú hoặc phía sau cơ ngực, không ảnh hưởng trực tiếp đến mô tuyến - nơi có thể phát sinh tế bào ung thư.

Phẫu thuật đặt túi ngực không làm tăng nguy cơ ung thư nhưng có thể che khuất khối u nhỏ nếu được đặt dưới tuyến vú. Vì túi ngực nằm ngay phía sau mô tuyến nên khi siêu âm hay chụp X-quang, những khối u nhỏ nằm sâu có thể bị che lấp.

Bác sĩ Bình tư vấn cho bệnh nhân về ung thư vú. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Mặc áo ngực có gọng gây ung thư vú

Một số yếu tố có thể làm tăng nguy cơ ung thư vú như tuổi tác, cân nặng, gene di truyền, kết cấu mô vú... Trong đó, các loại áo ngực (bao gồm cả áo ngực có gọng), thời gian mặc áo ngực lâu dài không liên quan đến bệnh này.

Ung thư chỉ do di truyền

Theo bác sĩ Bình, nhiều phụ nữ cho rằng nếu những người trong gia đình (mẹ, chị em gái, cô dì...) không ai mắc ung thư vú thì bản thân sẽ không mắc bệnh. Thực tế, nhiều người bệnh được chẩn đoán ung thư nhưng không có tiền sử gia đình bởi đây chỉ là yếu tố nguy cơ, còn có yếu tố khác như tuổi tác, rối loạn nội tiết...

Kích thước vòng một lớn, nguy cơ mắc bệnh càng cao

Rủi ro mắc ung thư vú tăng theo độ tuổi, tiền sử gia đình, tiếp xúc hóa chất.... Không có mối liên hệ nào giữa kích thước ngực và nguy cơ ung thư. Phụ nữ có ngực lớn thường đau lưng, nhức vai, mỏi cột sống, nhưng đây không phải yếu tố dẫn tới nguy cơ ung thư vú.

Bác sĩ Bình khuyên phụ nữ trên 40 tuổi khám định kỳ tuyến vú một lần mỗi năm. Nhóm nguy cơ cao như gia đình có người mắc ung thư, từng điều trị ung thư, có khối u ở ngực, cần tăng tần suất khám lên nhiều hơn, có thể là 6 tháng khám một lần. Không nên đợi đến khi sờ thấy khối u lớn, chảy máu nhũ hoa... mới đi tầm soát, thăm khám vì lúc này bệnh đã ở giai đoạn tiến triển.

Thuận Lê