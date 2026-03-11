5 gia vị hỗ trợ giảm hình thành cục máu đông

Tỏi chứa allicin có thể hạn chế hình thành cục máu đông, trong khi curcumin trong nghệ hỗ trợ giảm nguy cơ huyết khối, góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Cùng với tim, mạch máu là một phần của hệ tuần hoàn, có chức năng dẫn máu từ tim đến các cơ quan trong cơ thể và đưa máu trở lại tim. Khi cơ thể khỏe mạnh, mạch máu hoạt động đều đặn, không bị tắc nghẽn. ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng, Chuyên khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết lối sống ít vận động, chế độ ăn uống thiếu cân bằng, nghỉ ngơi thất thường làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý về mạch máu.

Một trong những hệ quả phổ biến là hình thành cục máu đông (còn gọi là huyết khối) trong lòng mạch máu. Nếu huyết khối làm tắc nghẽn động mạch hoặc tĩnh mạch có thể dẫn đến cơn đau tim hoặc đột quỵ. Bên cạnh duy trì lối sống lành mạnh, bác sĩ Duy Tùng cho biết một số loại gia vị dưới đây còn có thể cải thiện lưu thông máu.

Tỏi

Tỏi chứa allicin và các hợp chất sulfur có thể hỗ trợ giảm kết tập tiểu cầu, góp phần hạn chế hình thành cục máu đông và tăng lưu thông máu. Theo bác sĩ Duy Tùng, bổ sung tỏi trong chế độ ăn hằng ngày có thể giảm 80% lượng thromboxane - chất làm đông máu, từ đó hỗ trợ giảm nguy cơ hình thành huyết khối và xơ vữa động mạch. Mỗi người có thể dùng tỏi tươi, nghiền nhỏ, để khoảng 10 phút trước khi ăn giúp hoạt chất allicin hình thành tối đa.

Gừng

Bên cạnh làm ấm cơ thể, gừng có góp phần đào thải độc tố trong máu, duy trì sự ổn định của thành mạch nhờ chứa salicylate (một hoạt chất tương tự aspirin). Chất này hỗ trợ giảm viêm, cải thiện lưu thông máu, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông. Dùng gừng tươi để pha trà, nấu ăn hoặc ăn gừng ngâm (2-3 lát) mỗi ngày sẽ có lợi cho sức khỏe.

Tỏi, gừng hỗ trợ lưu thông máu, góp phần hạn chế cục máu đông. Ảnh được tạo bởi AI

Nghệ

Curcumin trong củ nghệ là hoạt chất chống viêm, chống oxy hóa tự nhiên. Khi được bổ sung thường xuyên vào chế độ ăn hàng ngày, curcumin hỗ trợ ngăn tiểu cầu kết dính, giảm hình thành mảng bám trong mạch máu, hạn chế tạo fibrin - thành phần tham gia cấu tạo cục máu đông.

Ăn nghệ thường xuyên với lượng vừa phải góp phần cải thiện chức năng nội mô mạch máu. Mỗi người có thể thêm nghệ tươi hoặc bột nghệ vào món cà ri, súp, chế biến thành sữa.

Ớt cayenne

Vị cay nóng của ớt cayenne đến từ capsaicin, hỗ trợ giảm kết tập tiểu cầu, thúc đẩy tuần hoàn máu. Người dùng có thể sử dụng ớt cayenne như một loại gia vị trong chế biến món ăn thường ngày. Người mắc bệnh lý dạ dày hoặc hệ tiêu hóa nhạy cảm nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn.

Quế

Bác sĩ Tùng cho hay quế chứa coumarin - hợp chất tự nhiên có tác dụng làm loãng máu nhẹ. Từ cấu trúc cơ bản của coumarin, các nhà khoa học đã phát triển thuốc kháng đông như warfarin natri. Tuy nhiên, tiêu thụ nhiều coumarin gây ảnh hưởng đến gan. Theo khuyến nghị, người trưởng thành chỉ nên sử dụng dưới 8 mg mỗi ngày. Người đang dùng thuốc chống đông hoặc có bệnh lý gan nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung quế thường xuyên.

Để phòng ngừa hình thành cục máu đông, ngoài chế độ dinh dưỡng và dùng thuốc theo chỉ định, bác sĩ Tùng khuyên mỗi người nên duy trì lối sống lành mạnh. Tập thể dục khoảng 30 phút mỗi ngày giúp kiểm soát cân nặng, giảm nguy cơ béo phì, tiểu đường và hạn chế huyết khối. Đồng thời tránh ngồi hoặc nằm quá lâu, uống đủ nước, hạn chế hút thuốc và bia rượu. Thăm khám chuyên khoa dinh dưỡng khi cần và kiểm tra sức khỏe định kỳ 1-2 lần mỗi năm để phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ..

Quốc An