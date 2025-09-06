5 dưỡng chất phòng lão hóa mắt sớm

Chất chống oxy hóa trong rau bina, trứng có thể lọc ánh sáng xanh gây hại, còn vitamin E từ hạnh nhân hỗ trợ bảo vệ mắt khỏi tổn thương do tia UV.

Một số thói quen xấu có thể ảnh hưởng đến mắt, khiến mắt nhanh lão hóa, suy giảm thị lực. Chẳng hạn xem thiết bị thường xuyên dẫn đến mệt mỏi, khô, mờ mắt, còn tia UV gây tổn thương cơ quan này. Bổ sung thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng có thể giảm những tác động này.

Lutein và zeaxanthin

Nhìn chằm chằm vào màn hình thiết bị liên tục trong thời gian dài có thể khiến võng mạc bị căng thẳng oxy hóa kéo dài. Lutein, zeaxanthin có trong điểm vàng và võng mạc của mắt, giúp lọc ánh sáng xanh gây hại, bảo vệ mắt khỏi bị tổn thương. Rau bina, cải xoăn và cải xanh nấu chín, trứng giàu các chất chống oxy hóa này. Các hợp chất thực vật như lutein, zeaxanthin còn có thể ngăn ngừa đục thủy tinh thể và làm chậm sự tiến triển của thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác.

Omega 3

Tập trung xem thiết bị kỹ thuật số làm giảm tần suất chớp mắt, dẫn đến giảm sản xuất nước mắt và tăng tốc độ bốc hơi, dễ khô mắt. Các yếu tố khác cũng góp phần gây khô mắt bao gồm ánh sáng xanh phát ra từ màn hình thiết bị, môi trường khô, tư thế ngồi không đúng khi xem và căng thẳng khi phải duy trì sự tập trung cố định.

Ngoài cho mắt nghỉ giải lao thường xuyên, sử dụng nước mắt nhân tạo, uống đủ nước, tăng cường thực phẩm giàu axit béo omega-3 có tác dụng giảm khô mắt. Axit béo omega-3 như EPA, DHA hỗ trợ mắt bôi trơn và đàn hồi tốt hơn. Dưỡng chất này có nhiều trong cá hồi, hạt óc chó, hạt chia...

Vitamin E

Nhiều bệnh về mắt có liên quan đến stress oxy hóa, tức mất cân bằng giữa chất chống oxy hóa và các gốc tự do trong cơ thể. Vitamin E là chất chống oxy hóa mạnh có thể bảo vệ các tế bào, bao gồm cả tế bào mắt, giảm tổn thương do các gốc tự do. Một số lựa chọn giàu vitamin E như các loại hạt, cá hồi, trái bơ, rau lá xanh.

Vitamin C

Giống như vitamin E, C là chất chống oxy hóa mạnh mẽ có thể bảo vệ mắt khỏi các gốc tự do gây hại. Vitamin C đóng vai trò quan trọng đối với mắt, giảm tác hại của tia UV. Nó còn cần thiết để tạo ra collagen, một loại protein cung cấp cấu trúc cho mắt, đặc biệt là ở giác mạc và củng mạc. Trái cây họ cam quýt, dâu tây, ớt chuông, bông cải xanh và cải xoăn giàu vitamin C là lựa chọn lành mạnh để tăng cường dưỡng chất này hàng ngày.

Bảo Bảo (Theo Healthline, Times of India)