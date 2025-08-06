5 dưỡng chất giúp tim khỏe

Chất xơ, axit béo omega-3, magiê giúp điều hòa nhịp tim, cân bằng huyết áp, phòng nguy cơ mắc bệnh.

Axit béo omega-3

Axit béo omega-3 giúp giảm viêm, cải thiện mức cholesterol, hạ huyết áp, giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Cá hồi, cá thu, cá ngừ, các loại hạt cung cấp omega-3. Nếu bạn không thể ăn cá, bổ sung dầu cá hoặc dầu nhuyễn thể mỗi ngày cũng có thể giúp ích.

Chất xơ

Chất xơ tốt cho tiêu hóa, giảm cholesterol và duy trì lượng đường trong máu ở mức khỏe mạnh. Nguồn chất xơ tốt bao gồm trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu. Khi ăn chất xơ, mỗi người cần uống đủ nước để hỗ trợ hệ tiêu hóa, tăng dần lượng chất xơ để tránh đầy hơi. Hoạt động thể chất giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh, hấp thụ chất xơ hiệu quả hơn.

Táo bón, phân cứng, cảm giác đói nhanh, khó kiểm soát cân nặng là dấu hiệu thiếu chất xơ. Cơ thể thừa chất dinh dưỡng này thường gây đầy hơi, khó tiêu, buồn nôn...

Kali

Kali giúp điều hòa cân bằng dịch cơ thể, hạn chế nguy cơ phát triển bệnh tim. Chất dinh dưỡng này hỗ trợ loại bỏ natri dư thừa qua đường tiểu, làm giãn mạch máu, từ đó hạ huyết áp cao. Với hệ tiêu hóa, chúng điều hòa lượng nước, cân bằng điện giải để quá trình tiêu hóa diễn ra bình thường.

Người trưởng thành cần khoảng 2.600-3.400 mg kali mỗi ngày, tùy theo độ tuổi, giới tính, mang thai hoặc cho con bú. Khi thiếu kali, cơ thể thường có biểu hiện chuột rút, yếu cơ, liệt cơ, thậm chí rối loạn nhịp tim. Chuối, cam, cà chua, khoai lang, quả bơ, rau bina cung cấp kali tốt.

Magiê

Magiê cần thiết cho sức khỏe tim mạch vì công dụng điều hòa nhịp tim bằng cách vận chuyển điện giải, cân bằng huyết áp, ổn định nồng độ cholesterol. Thiếu magie có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ. Rau lá xanh, ngũ cốc nguyên hạt giàu magie.

Vitamin D

Vitamin D là vitamin tan trong chất béo, thúc đẩy cơ thể hấp thụ canxi, cần thiết cho xương chắc khỏe. Vitamin này cũng có vai trò quan trọng đối với sức khỏe tim mạch bằng cách giảm viêm, cải thiện mức cholesterol. Nồng độ vitamin D thấp có liên quan đến tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Nguồn cung cấp vitamin D tốt gồm cá béo, lòng đỏ trứng, sữa, ngũ cốc. Mỗi người nên dành thời gian tiếp xúc với ánh nắng mặt trời để cơ thể dễ dàng tổng hợp chất dinh dưỡng này.

Ngoài áp dụng chế độ ăn giàu các dưỡng chất thiết yếu này, mỗi người nên hạn chế tiêu thụ chất béo không lành mạnh, muối và đường bổ sung. Hoạt động thể chất thường xuyên và duy trì cân nặng hợp lý cũng duy trì sức khỏe tim mạch tốt hơn.

Lê Nguyễn (Theo Hindustan Times)