5 đồ uống làm giảm đau dạ dày tự nhiên

Trà gừng
Gừng chứa các hoạt chất như gingerol và shogaol có tính kháng viêm, chống oxy hóa, giảm co thắt dạ dày. Loại gia vị này cũng có các chất góp phần tăng tốc độ co bóp dạ dày, giúp thức ăn tiêu hóa nhanh. Ngoài thêm gừng vào đồ uống, bạn có thể thêm chúng vào món ăn.
Trà gừng
Gừng chứa các hoạt chất như gingerol và shogaol có tính kháng viêm, chống oxy hóa, giảm co thắt dạ dày. Loại gia vị này cũng có các chất góp phần tăng tốc độ co bóp dạ dày, giúp thức ăn tiêu hóa nhanh. Ngoài thêm gừng vào đồ uống, bạn có thể thêm chúng vào món ăn.
Nước ép lô hội
Lô hội giúp giảm triệu chứng viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích nhờ các đặc tính kháng khuẩn, chống viêm, làm dịu niêm mạc. Các triệu chứng như ợ nóng, ợ hơi, buồn nôn, trào ngược axit đều giảm khi uống nước ép lô hội.
Nước ép lô hội
Lô hội giúp giảm triệu chứng viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích nhờ các đặc tính kháng khuẩn, chống viêm, làm dịu niêm mạc. Các triệu chứng như ợ nóng, ợ hơi, buồn nôn, trào ngược axit đều giảm khi uống nước ép lô hội.
Trà bạc hà
Loại trà này được sử dụng để giảm các vấn đề tiêu hóa. Đặc tính kháng khuẩn, chống viêm, chống oxy hóa, điều chỉnh miễn dịch của đồ uống này hỗ trợ các vấn đề tiêu hóa.
Trà bạc hà
Loại trà này được sử dụng để giảm các vấn đề tiêu hóa. Đặc tính kháng khuẩn, chống viêm, chống oxy hóa, điều chỉnh miễn dịch của đồ uống này hỗ trợ các vấn đề tiêu hóa.
Sinh tố quả sung
Chất nhuận tràng có trong quả sung có tác dụng giảm táo bón, thúc đẩy nhu động ruột đều đặn. Các hợp chất trong loại quả này cũng làm giảm triệu chứng khó tiêu. Người đang bị tiêu chảy không nên sử dụng đồ uống này.
Sinh tố quả sung
Chất nhuận tràng có trong quả sung có tác dụng giảm táo bón, thúc đẩy nhu động ruột đều đặn. Các hợp chất trong loại quả này cũng làm giảm triệu chứng khó tiêu. Người đang bị tiêu chảy không nên sử dụng đồ uống này.
Trà hoa cúc
Khi có cảm giác khó chịu do đau dạ dày, bạn có thể uống một tách trà hoa cúc. Tinh dầu hoa cúc có đặc tính chống viêm giúp dạ dày thư giãn, giảm co thắt.
Trà hoa cúc
Khi có cảm giác khó chịu do đau dạ dày, bạn có thể uống một tách trà hoa cúc. Tinh dầu hoa cúc có đặc tính chống viêm giúp dạ dày thư giãn, giảm co thắt.
Lê Nguyễn (Theo Times of India)
Ảnh: AI