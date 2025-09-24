5 đồ uống làm giảm đau dạ dày tự nhiên

Sinh tố quả sung

Chất nhuận tràng có trong quả sung có tác dụng giảm táo bón, thúc đẩy nhu động ruột đều đặn. Các hợp chất trong loại quả này cũng làm giảm triệu chứng khó tiêu. Người đang bị tiêu chảy không nên sử dụng đồ uống này.