Thứ tư, 24/9/2025, 14:30 (GMT+7)

5 đồ uống làm giảm đau dạ dày tự nhiên

Trà bạc hà, nước ép lô hội, sinh tố quả sung làm giảm cơn đau dạ dày nhờ đặc tính chống viêm, kháng khuẩn.

Trà gừng

Gừng chứa các hoạt chất như gingerol và shogaol có tính kháng viêm, chống oxy hóa, giảm co thắt dạ dày. Loại gia vị này cũng có các chất góp phần tăng tốc độ co bóp dạ dày, giúp thức ăn tiêu hóa nhanh. Ngoài thêm gừng vào đồ uống, bạn có thể thêm chúng vào món ăn.

Nước ép lô hội

Lô hội giúp giảm triệu chứng viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích nhờ các đặc tính kháng khuẩn, chống viêm, làm dịu niêm mạc. Các triệu chứng như ợ nóng, ợ hơi, buồn nôn, trào ngược axit đều giảm khi uống nước ép lô hội.

Trà bạc hà

Loại trà này được sử dụng để giảm các vấn đề tiêu hóa. Đặc tính kháng khuẩn, chống viêm, chống oxy hóa, điều chỉnh miễn dịch của đồ uống này hỗ trợ các vấn đề tiêu hóa.

Sinh tố quả sung

Chất nhuận tràng có trong quả sung có tác dụng giảm táo bón, thúc đẩy nhu động ruột đều đặn. Các hợp chất trong loại quả này cũng làm giảm triệu chứng khó tiêu. Người đang bị tiêu chảy không nên sử dụng đồ uống này.

Trà hoa cúc

Khi có cảm giác khó chịu do đau dạ dày, bạn có thể uống một tách trà hoa cúc. Tinh dầu hoa cúc có đặc tính chống viêm giúp dạ dày thư giãn, giảm co thắt.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)
Ảnh: AI

