5 đồ uống giúp giảm axit uric, phòng gout tái phát mùa lạnh

Nước chanh ấm, nước dừa và trà gừng bổ sung nước cho cơ thể, làm loãng nước tiểu, tăng đào thải axit uric để tránh tích tụ làm bùng phát bệnh gout ngày lạnh.

Bệnh gout là dạng rối loạn chuyển hóa mạn tính, đặc trưng bởi tình trạng tăng acid uric trong máu, gây lắng đọng tinh thể urat tại khớp và mô xung quanh. Bệnh gây ra cơn viêm khớp cấp dữ dội, tiến triển thành viêm khớp mạn, biến dạng khớp, hình thành hạt tophi...

Bệnh gout thường tái phát nhiều vào mùa đông do tác động của thời tiết lạnh. Nhiệt độ thấp làm tăng nguy cơ kết tinh tinh thể urat tại các khớp, đặc biệt ở những vị trí xa như ngón tay, ngón chân, gây viêm, khởi phát cơn đau cấp. Thói quen ăn nhiều thực phẩm giàu purine vào mùa đông như thịt đỏ, hải sản cũng góp phần làm tăng nguy cơ bùng phát cơn gout. Chuyên viên dinh dưỡng Nguyễn Trung Hiếu, khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, khuyến cáo người bệnh nên duy trì uống đủ nước, chọn loại đồ uống phù hợp để kiểm soát nồng độ axit uric.

Nước chanh ấm

Nước chanh có khả năng hỗ trợ cân bằng, giảm nồng độ axit uric nhờ hàm lượng vitamin C. Vào bữa sáng hoặc sau các bữa ăn, người bệnh có thể vắt nửa quả chanh vào một cốc nước ấm, thêm một lượng nhỏ gừng hoặc vài lá bạc hà hỗ trợ tiêu hóa. Người mắc bệnh lý dạ dày nên uống sau khi ăn để hạn chế kích ứng.

Dù mang lại nhiều lợi ích nhưng nước chanh không phải là phương pháp điều trị gout. Uống quá nhiều nước chanh làm mòn men răng do độ pH thấp, chanh có tính axit, dẫn đến buồn nôn, ợ chua.

Trà gừng

Gừng có tác dụng kháng viêm, giảm đau tự nhiên, làm dịu cảm giác đau, cứng khớp. Bạn nghiền hoặc thái vài lát gừng tươi, đun sôi với một cốc nước, uống ấm. Thêm mật ong để dễ uống vào buổi sáng. Không nên dùng khi bụng đói, đặc biệt ở người có bệnh lý dạ dày, nóng trong người, trào ngược.

Trà gừng rất tốt cho cơ thể trong mùa lạnh. Ảnh: Hằng Trần

Trà xanh nóng

Trà xanh chứa nhiều catechin, nhất là EGCG - chất chống oxy hóa có đặc tính kháng viêm, giảm sưng đau tại khớp trong các đợt gout cấp. Trà xanh còn có tác dụng lợi tiểu nhẹ, tăng lượng nước tiểu, hỗ trợ quá trình đào thải axit uric ra khỏi cơ thể.

Người bệnh gout nên uống tối đa 1-2 cốc trà xanh mỗi ngày, tránh pha quá đặc để không gây kích ứng dạ dày hoặc làm tăng nhịp tim. Nên pha trà với nước nóng khoảng 70-80 độ C để giữ lại hàm lượng catechin có lợi. Không nên uống trà xanh khi đói hoặc ngay sau bữa ăn nhiều đạm vì có thể ảnh hưởng đến hấp thu dinh dưỡng.

Nước dừa

Nước dừa giàu chất điện giải, trong đó kali đóng vai trò quan trọng giúp duy trì cân bằng dịch, hỗ trợ hoạt động lọc của thận. Trong mùa lạnh, người bị gout nên uống nước dừa ở nhiệt độ phòng thay vì dùng lạnh để tránh gây khó chịu đường tiêu hóa.

Người bị gout uống khoảng một ly nước dừa tươi mỗi ngày, ưu tiên nước dừa nguyên chất, không pha thêm đường. Nên dùng xen kẽ với nước lọc để đảm bảo cân bằng điện giải, giúp quá trình đào thải axit uric được hiệu quả.

Nước lọc ấm

Uống nước lọc ấm hỗ trợ giảm nồng độ axit uric ở người mắc bệnh gout. Trong mùa lạnh, nên ưu tiên nước ấm thay vì nước lạnh, duy trì thân nhiệt, thúc đẩy tuần hoàn máu, cải thiện trao đổi chất.

Người mắc bệnh gout nên uống đủ 1,5-2 lít nước mỗi ngày, chia đều thành nhiều lần trong ngày thay vì uống dồn một lúc. Bắt đầu buổi sáng bằng một cốc nước ấm để kích thích hệ tiêu hóa, tăng lợi tiểu tự nhiên. Uống nước đều đặn trong ngày, kết hợp với chế độ ăn ít purine giúp cơ thể duy trì nồng độ axit uric ổn định, giảm nguy cơ tái phát cơn gout.

Hằng Trần