5 đồ uống giảm xơ vữa động mạch

Trà xanh

Xơ vữa động mạch là tình trạng động mạch bị hẹp, cứng do tích tụ mảng bám trên thành mạch. Mảng bám được tạo từ chất béo, cholesterol, canxi và các chất khác có trong máu. Theo thời gian, sự tích tụ này làm hạn chế lưu lượng máu, tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ và nhiều biến chứng tim mạch khác.

Catechin là chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong trà xanh góp phần hạ mức cholesterol xấu và stress oxy hóa, hai yếu tố chính giúp giảm tích tụ mảng bám. Thói quen uống trà xanh hàng ngày có thể tăng cường chức năng của thành mạch máu, hỗ trợ máu lưu thông dễ dàng.