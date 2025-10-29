5 đồ uống giảm xơ vữa động mạch

Sữa nghệ
Nghệ giàu curcumin có tác dụng chống viêm, góp phần hạ lipid máu. Uống sữa nghệ với hạt tiêu đen làm giảm tích tụ mảng bám ở động mạch, cải thiện chức năng nội mô, giảm stress oxy hóa trong động mạch.
Sữa nghệ
Nghệ giàu curcumin có tác dụng chống viêm, góp phần hạ lipid máu. Uống sữa nghệ với hạt tiêu đen làm giảm tích tụ mảng bám ở động mạch, cải thiện chức năng nội mô, giảm stress oxy hóa trong động mạch.
Trà hoa dâm bụt
Cánh hoa dâm bụt khô chứa chất chống oxy hóa có khả năng hạ huyết áp cao và cholesterol xấu, tăng cường tính linh hoạt của động mạch, giảm hình thành mảng bám. Chất anthocyanin trong trà dâm bụt hoạt động tự nhiên để tăng sản xuất chất oxit nitric có tác dụng thư giãn mạch máu, cải thiện lưu thông máu trong cơ thể.
Trà hoa dâm bụt
Cánh hoa dâm bụt khô chứa chất chống oxy hóa có khả năng hạ huyết áp cao và cholesterol xấu, tăng cường tính linh hoạt của động mạch, giảm hình thành mảng bám. Chất anthocyanin trong trà dâm bụt hoạt động tự nhiên để tăng sản xuất chất oxit nitric có tác dụng thư giãn mạch máu, cải thiện lưu thông máu trong cơ thể.
Nước ép củ dền
Củ dền chứa chất nitrat được cơ thể chuyển hoá thành oxit nitric có tác dụng giãn nở, làm dịu mạch máu, giảm huyết áp, tăng cường vận chuyển oxy. Uống nước ép củ dền mỗi ngày làm tăng lưu lượng máu, giảm độ cứng của động mạch, hỗ trợ chức năng gan.
Nước ép củ dền
Củ dền chứa chất nitrat được cơ thể chuyển hoá thành oxit nitric có tác dụng giãn nở, làm dịu mạch máu, giảm huyết áp, tăng cường vận chuyển oxy. Uống nước ép củ dền mỗi ngày làm tăng lưu lượng máu, giảm độ cứng của động mạch, hỗ trợ chức năng gan.
Nước ép lựu
Đồ uống giàu chất chống oxy hóa có tác dụng chống viêm và stress oxy hóa trong động mạch. Mỗi người nên uống nước ép nguyên chất, không đường hoặc trộn hạt lựu vào sinh tố để giữ tối đa chất xơ trong thực phẩm.
Nước ép lựu
Đồ uống giàu chất chống oxy hóa có tác dụng chống viêm và stress oxy hóa trong động mạch. Mỗi người nên uống nước ép nguyên chất, không đường hoặc trộn hạt lựu vào sinh tố để giữ tối đa chất xơ trong thực phẩm.
Trà xanh
Xơ vữa động mạch là tình trạng động mạch bị hẹp, cứng do tích tụ mảng bám trên thành mạch. Mảng bám được tạo từ chất béo, cholesterol, canxi và các chất khác có trong máu. Theo thời gian, sự tích tụ này làm hạn chế lưu lượng máu, tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ và nhiều biến chứng tim mạch khác.
Catechin là chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong trà xanh góp phần hạ mức cholesterol xấu và stress oxy hóa, hai yếu tố chính giúp giảm tích tụ mảng bám. Thói quen uống trà xanh hàng ngày có thể tăng cường chức năng của thành mạch máu, hỗ trợ máu lưu thông dễ dàng.
Trà xanh
Xơ vữa động mạch là tình trạng động mạch bị hẹp, cứng do tích tụ mảng bám trên thành mạch. Mảng bám được tạo từ chất béo, cholesterol, canxi và các chất khác có trong máu. Theo thời gian, sự tích tụ này làm hạn chế lưu lượng máu, tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ và nhiều biến chứng tim mạch khác.
Catechin là chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong trà xanh góp phần hạ mức cholesterol xấu và stress oxy hóa, hai yếu tố chính giúp giảm tích tụ mảng bám. Thói quen uống trà xanh hàng ngày có thể tăng cường chức năng của thành mạch máu, hỗ trợ máu lưu thông dễ dàng.
Lê Nguyễn (Theo Times of India)
Ảnh: AI, Bảo Bảo