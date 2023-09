5 đồ uống giảm đau họng

Người thường đau họng có thể uống trà thảo mộc, nước uống pha mật ong để giảm đau, sưng viêm, tăng cường đề kháng, mau khỏi bệnh.

Đau họng là triệu chứng thường gặp của viêm amidan, viêm VA, viêm thanh quản, viêm họng gây nhiễm trùng vùng hầu họng. Các bệnh viêm đường hô hấp dưới như viêm phế quản, viêm phổi, bệnh tuyến giáp, ung thư vòm họng, ung thư đầu cổ cũng có thể gây ra tình trạng này.

Theo ThS.BS.CKI Nguyễn Thị Hương, Trung tâm Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, các loại đồ uống nguồn gốc thiên nhiên có thể hỗ trợ cải thiện triệu chứng đau họng do nguyên nhân lành tính như viêm amidan, viêm VA, viêm họng...

Nước ấm pha mật ong: Mật ong có đặc tính kháng khuẩn, giúp giảm viêm, giảm đau do viêm họng liên cầu khuẩn. Người bệnh có thể uống mật ong nếu bị ho và đau họng. Pha 1-2 thìa mật ong vào trà hoặc nước ấm, không cho trẻ dưới một tuổi dùng mật ong.

Đồ uống giàu vitamin C: Bổ sung vitamin C hoặc dùng thực phẩm giàu loại vitamin này có thể tăng cường hệ thống miễn dịch, kiểm soát triệu chứng viêm họng do liên cầu khuẩn. Bác sĩ Hương dẫn một số nghiên cứu cho thấy bổ sung vitamin C giúp giảm đau họng cũng như các triệu chứng của cảm lạnh.

Thực phẩm giàu vitamin C có thể ăn trực tiếp, ép lấy nước hoặc xay sinh tố như trái cây có múi, ớt chuông, dâu tây, cà chua, cải xoăn.

Nước ép trái cây giàu vitamin C giúp giảm đau họng do cảm lạnh. Ảnh: Freepik

Trà thảo mộc: Các hợp chất giảm đau trong trà thảo mộc làm dịu cơn đau họng. Uống trà thảo mộc pha với cam thảo, cỏ xạ hương hoặc oregano góp phần giảm khó chịu liên quan đến viêm họng do liên cầu khuẩn.

Nước hầm xương: Tính ấm giúp giữ nước và làm dịu cơn đau họng. Nước hầm xương giàu axit amin, vitamin và khoáng chất có lợi cho miễn dịch, carnosine có thể giảm phản ứng viêm.

Theo bác sĩ Hương, đồ uống chỉ hỗ trợ giảm các triệu chứng đau họng, không phải là thuốc, không thể thay thế cho thuốc điều trị. Người bệnh không nên lạm dụng các loại nước này, tránh tác dụng ngược. Một số loại nước như trà gừng không phù hợp với người huyết áp cao vì gừng làm tăng huyết áp. Phụ nữ mang thai uống trà hoa cúc có thể bị đau bụng, tiêu chảy.

Người bệnh nên đi khám nếu đau họng kéo dài hơn một tuần nhưng điều trị không bớt, đau họng kèm sốt cao kéo dài hoặc lặp lại, nổi hạch cổ, mệt mỏi, chán ăn, sụt cân, mất giọng. Bác sĩ có thể tìm nguyên nhân và điều trị phù hợp.

Nguyên Phương