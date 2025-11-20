5 đồ uống buổi tối tốt cho người huyết áp cao

Trà hoa dâm bụt
Các chất anthocyanin và polyphenol trong trà dâm bụt hỗ trợ thư giãn mạch máu, tăng lưu lượng máu và hạ huyết áp. Đồ uống này không chứa caffeine, giàu chất chống oxy hóa có tác dụng giảm viêm, tăng cường chức năng gan.
Trà hoa dâm bụt
Các chất anthocyanin và polyphenol trong trà dâm bụt hỗ trợ thư giãn mạch máu, tăng lưu lượng máu và hạ huyết áp. Đồ uống này không chứa caffeine, giàu chất chống oxy hóa có tác dụng giảm viêm, tăng cường chức năng gan.
Nước ép củ dền
Đồ uống này giàu nitrat được cơ thể chuyển hóa thành oxit nitric, giúp thư giãn, mở rộng mạch máu, từ đó cân bằng huyết áp. Bạn thái nhỏ củ dền, xay nhuyễn, lọc lấy nước uống thường xuyên để bảo vệ sức khỏe tim mạch lâu dài.
Nước ép củ dền
Đồ uống này giàu nitrat được cơ thể chuyển hóa thành oxit nitric, giúp thư giãn, mở rộng mạch máu, từ đó cân bằng huyết áp. Bạn thái nhỏ củ dền, xay nhuyễn, lọc lấy nước uống thường xuyên để bảo vệ sức khỏe tim mạch lâu dài.
Nước ép lựu
Polyphenol trong nước ép lựu cải thiện chức năng nội mô - lớp lót của mạch máu, rất cần thiết để điều hòa huyết áp. Chúng cũng thúc đẩy sản xuất oxit nitric, giảm stress oxy hóa.
Nước ép lựu
Polyphenol trong nước ép lựu cải thiện chức năng nội mô - lớp lót của mạch máu, rất cần thiết để điều hòa huyết áp. Chúng cũng thúc đẩy sản xuất oxit nitric, giảm stress oxy hóa.
Sữa yến mạch
Loại sữa này giàu beta-glucan, một chất xơ hòa tan có thể cải thiện sức khỏe tim mạch. Beta-glucan hỗ trợ huyết áp khỏe mạnh bằng cách tác động tích cực đến quá trình chuyển hóa cholesterol, tăng cường chức năng tim tổng thể.
Sữa yến mạch
Loại sữa này giàu beta-glucan, một chất xơ hòa tan có thể cải thiện sức khỏe tim mạch. Beta-glucan hỗ trợ huyết áp khỏe mạnh bằng cách tác động tích cực đến quá trình chuyển hóa cholesterol, tăng cường chức năng tim tổng thể.
Trà xanh
Đồ uống này giàu chất chống oxy hóa gọi là catechin, giúp giảm viêm, cải thiện chức năng mạch máu, kiểm soát huyết áp. Trà xanh cũng chứa axit amin theanine có tác dụng thư giãn, giảm căng thẳng - yếu tố ảnh hưởng đến huyết áp. Sử dụng đồ uống này thường xuyên kết hợp với ăn uống khoa học, tập thể dục sẽ có lợi cho tim mạch.
Trà xanh
Đồ uống này giàu chất chống oxy hóa gọi là catechin, giúp giảm viêm, cải thiện chức năng mạch máu, kiểm soát huyết áp. Trà xanh cũng chứa axit amin theanine có tác dụng thư giãn, giảm căng thẳng - yếu tố ảnh hưởng đến huyết áp. Sử dụng đồ uống này thường xuyên kết hợp với ăn uống khoa học, tập thể dục sẽ có lợi cho tim mạch.
Lê Nguyễn (Theo Times of India)
Ảnh: AI