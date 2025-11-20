5 đồ uống buổi tối tốt cho người huyết áp cao

Trà xanh

Đồ uống này giàu chất chống oxy hóa gọi là catechin, giúp giảm viêm, cải thiện chức năng mạch máu, kiểm soát huyết áp. Trà xanh cũng chứa axit amin theanine có tác dụng thư giãn, giảm căng thẳng - yếu tố ảnh hưởng đến huyết áp. Sử dụng đồ uống này thường xuyên kết hợp với ăn uống khoa học, tập thể dục sẽ có lợi cho tim mạch.