VNExpress

TIM MẠCH VnExpress Sức khỏe Hợp tác cùng các chuyên gia đầu ngành
Quay lại Sức khỏe
Thứ năm, 20/11/2025, 16:00 (GMT+7)

5 đồ uống buổi tối tốt cho người huyết áp cao

Trà xanh, nước ép củ dền, lựu, sữa yến mạch chứa chất chống oxy hóa, nitrat giúp thư giãn mạch máu, giảm viêm, hỗ trợ ổn định huyết áp.

Trà hoa dâm bụt

Các chất anthocyanin và polyphenol trong trà dâm bụt hỗ trợ thư giãn mạch máu, tăng lưu lượng máu và hạ huyết áp. Đồ uống này không chứa caffeine, giàu chất chống oxy hóa có tác dụng giảm viêm, tăng cường chức năng gan.

Nước ép củ dền

Đồ uống này giàu nitrat được cơ thể chuyển hóa thành oxit nitric, giúp thư giãn, mở rộng mạch máu, từ đó cân bằng huyết áp. Bạn thái nhỏ củ dền, xay nhuyễn, lọc lấy nước uống thường xuyên để bảo vệ sức khỏe tim mạch lâu dài.

Nước ép lựu

Polyphenol trong nước ép lựu cải thiện chức năng nội mô - lớp lót của mạch máu, rất cần thiết để điều hòa huyết áp. Chúng cũng thúc đẩy sản xuất oxit nitric, giảm stress oxy hóa.

Sữa yến mạch

Loại sữa này giàu beta-glucan, một chất xơ hòa tan có thể cải thiện sức khỏe tim mạch. Beta-glucan hỗ trợ huyết áp khỏe mạnh bằng cách tác động tích cực đến quá trình chuyển hóa cholesterol, tăng cường chức năng tim tổng thể.

Trà xanh

Đồ uống này giàu chất chống oxy hóa gọi là catechin, giúp giảm viêm, cải thiện chức năng mạch máu, kiểm soát huyết áp. Trà xanh cũng chứa axit amin theanine có tác dụng thư giãn, giảm căng thẳng - yếu tố ảnh hưởng đến huyết áp. Sử dụng đồ uống này thường xuyên kết hợp với ăn uống khoa học, tập thể dục sẽ có lợi cho tim mạch.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)
Ảnh: AI

  Trở lại Sức khỏeTrở lại Sức khỏe
Quay lại Sức khỏe
ĐĂNG KÝ KHÁM TẠI BVĐK TÂM ANH

Vui lòng điền đầy đủ thông tin để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn