5 đồ uống buổi sáng giúp giảm mỡ bụng

Đồ uống giàu protein giúp giảm cảm giác thèm ăn, duy trì cơ nạc, còn giấm táo và cà phê tăng cường quá trình trao đổi chất, hạn chế chất béo tích tụ.

Trà xanh

Trà xanh chứa hợp chất epigallocatechin gallate (EGCG) thúc đẩy quá trình trao đổi chất, đốt cháy chất béo. Người tập thể dục thường xuyên và uống trà xanh đều đặn đem lại hiệu quả giảm cân tốt hơn. Caffeine trong trà xanh cũng tăng khả năng đốt cháy calo. Sự kết hợp giữa EGCG và caffeine có tác dụng phá vỡ chất béo dự trữ, trong đó có mỡ bụng.

Giấm táo

Axit axetic là thành phần chính trong giấm táo, góp phần giảm mức insulin, hỗ trợ cơ thể trao đổi chất, hạn chế chất béo tích trữ. Axit axetic có thể ức chế cảm giác thèm ăn, cải thiện tiêu hóa, giảm đầy hơi và tăng cường sức khỏe đường ruột. Giấm táo có khả năng hạ huyết áp do tác dụng tăng sản sinh nitric oxide. Chất này góp phần thư giãn các mạch máu, tác động tích cực đến hệ tim mạch, cân bằng huyết áp.

Cà phê

Uống một tách cà phê mỗi ngày đem đến nhiều lợi ích cho người muốn giữ eo thon gọn. Caffeine làm tăng tốc độ trao đổi chất, đốt cháy chất béo. Công dụng của đồ uống này được cải thiện khi kết hợp tập thể dục.

Đồ uống này kích thích hệ thần kinh trung ương chống lại mệt mỏi. Cà phê có khả năng duy trì chức năng của tế bào beta trong tuyến tụy để điều chỉnh lượng đường trong máu. Người thường xuyên uống cà phê có thể giảm nguy cơ mất trí nhớ và suy giảm nhận thức. Tuy nhiên, caffeine có thể ảnh hưởng đến huyết áp. Do đó, người có mức huyết áp không ổn định nên hạn chế hoặc tránh đồ uống này.

Gừng

Gừng có đặc tính sinh nhiệt, có nghĩa là nó làm tăng nhiệt độ cơ thể, từ đó đốt cháy calo nhiều hơn. Hợp chất gingerol trong gừng hỗ trợ cải thiện tiêu hóa và quá trình trao đổi chất. Uống trà gừng giúp hạn chế cảm giác thèm ăn. Thai phụ, người bị máu khó đông, người đang thuốc điều trị cao huyết áp, tiểu đường cần tham khảo ý kiến bác sĩ khi bổ sung gừng vào thực đơn dinh dưỡng.

Sinh tố protein

Một ly sinh tố protein buổi sáng làm từ váng sữa hoặc protein thực vật thúc đẩy trao đổi chất do hiệu ứng nhiệt của thực phẩm. Cơ thể cần năng lượng để nhai, tiêu hóa, xử lý thức ăn. Protein đòi hỏi nhiều năng lượng để tiêu hóa hơn so với một số chất dinh dưỡng khác. Nạp đủ protein ngay khi thức dậy hạn chế cảm giác thèm ăn, giảm mỡ, duy trì cơ nạc. Đây đều là những yếu tố cần thiết cho việc đốt cháy mỡ bụng.

Lê Nguyễn (Theo Eat This, Not That)