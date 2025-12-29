5 đồ uống bổ dưỡng tốt cho mắt

Duy trì chế độ ăn uống bổ dưỡng hằng ngày góp phần giữ cho đôi mắt khỏe mạnh. Bên cạnh rau củ và trái cây, bổ sung một số loại thức uống lành mạnh cũng hỗ trợ tăng cường thị lực.

Nước ép rau chân vịt, cải xoăn và bông cải xanh giàu chất chống oxy hóa như lutein và zeaxanthin. Lutein đóng vai trò quan trọng đối với thị lực, hoạt động như chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ võng mạc khỏi tác hại của ánh sáng xanh và tia UV. Khi kết hợp với zeaxanthin, hai dưỡng chất này giúp giảm mỏi mắt, tăng độ tương phản thị giác và làm chậm quá trình thoái hóa điểm vàng cũng như đục thủy tinh thể.