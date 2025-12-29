5 đồ uống bổ dưỡng tốt cho mắt

Duy trì chế độ ăn uống bổ dưỡng hằng ngày góp phần giữ cho đôi mắt khỏe mạnh. Bên cạnh rau củ và trái cây, bổ sung một số loại thức uống lành mạnh cũng hỗ trợ tăng cường thị lực.
Nước ép rau chân vịt, cải xoăn và bông cải xanh giàu chất chống oxy hóa như lutein và zeaxanthin. Lutein đóng vai trò quan trọng đối với thị lực, hoạt động như chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ võng mạc khỏi tác hại của ánh sáng xanh và tia UV. Khi kết hợp với zeaxanthin, hai dưỡng chất này giúp giảm mỏi mắt, tăng độ tương phản thị giác và làm chậm quá trình thoái hóa điểm vàng cũng như đục thủy tinh thể.
Nước cam cung cấp vitamin C dồi dào, giữ cho các mạch máu ở mắt khỏe mạnh và ổn định. Vitamin C cũng có vai trò bảo vệ mắt khỏi tia UV đồng thời làm giảm nguy cơ hình thành bệnh đục thủy tinh thể.
Nước ép cà rốt, củ dền và táo giàu beta carotene - chất được chuyển hóa thành vitamin A, quan trọng cho sức khỏe mắt. Thường xuyên uống loại nước ép này còn bổ sung lutein và zeaxanthin, hỗ trợ bảo vệ hoàng điểm và võng mạc.
Nước ép cà chua chứa lycopene, một loại carotenoid có khả năng ngăn ngừa các bệnh liên quan đến thị lực. Beta carotene cùng với vitamin A và C trong nước ép cà chua cũng giúp bảo vệ tế bào võng mạc, lọc ánh sáng xanh từ màn hình, hỗ trợ phòng ngừa các vấn đề liên quan đến tuổi tác.
Sinh tố quả mọng như dâu tây, việt quất, mâm xôi cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất bổ dưỡng. Chất chống oxy hóa có trong hầu hết quả mọng có thể phòng ngừa khô mắt, thoái hóa điểm vàng và các vấn đề thị lực khác.
Bảo Bảo (Theo Times of India)
Ảnh: AI, Bảo Bảo