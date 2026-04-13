5 dấu hiệu ở chân cảnh báo thiếu vitamin, khoáng chất

Tê bì, ngứa ran, lạnh tay chân kéo dài hay vết thương lâu lành có thể là dấu hiệu tuần hoàn máu kém hoặc thiếu chất như sắt, kẽm và vitamin B12.

Tê bì, ngứa ran ở bàn chân

Tê hoặc ngứa ran thường được mô tả như cảm giác "kim châm", có thể là dấu hiệu cảnh báo thiếu vitamin B12, ảnh hưởng đến chức năng thần kinh của cơ thể. Vitamin B12 đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì tế bào thần kinh khỏe mạnh. Người có dấu hiệu này nên đi khám để được bác sĩ tư vấn và điều trị phù hợp.

Nóng rát ở bàn chân

Trường hợp bạn thường thấy nóng rát ở bàn chân có thể là triệu chứng cảnh báo bệnh lý thần kinh ngoại biên do thiếu hụt vitamin B6. Triệu chứng này trầm trọng hơn do bệnh tiểu đường, uống nhiều rượu bia, thói quen ăn uống không lành mạnh. Khắc phục tình trạng thiếu dinh dưỡng góp phần giảm khó chịu, ngăn ngừa tổn thương thần kinh.

Chân nhợt nhạt, lạnh

Bàn chân lạnh, nhợt nhạt có thể do thiết máu do thiếu sắt, tuần hoàn máu kém. Sắt cần thiết cho việc sản xuất hemoglobin, chất vận chuyển oxy đến các mô. Thiếu chất dinh dưỡng này làm giảm lượng oxy cung cấp, khiến bàn chân lạnh.

Người trưởng thành cần khoảng 10-18 mg sắt mỗi ngày, tùy thuộc vào giới tính và tình trạng sức khỏe để sản xuất hồng cầu, duy trì chức năng cơ thể. Bạn nên bổ sung các thực phẩm giàu sắt như rau chân vịt, đậu lăng, thịt đỏ để ngăn ngừa tình trạng này.

Sưng, phù nề

Sưng, phù ở chân do nhiều yếu tố gây ra, trong đó bao gồm cả thiếu hụt chất dinh dưỡng. Protein cần thiết để duy trì lượng chất lỏng trong cơ thể. Thiếu hụt chất dinh dưỡng này gây tích tụ chất lỏng, dẫn đến sưng phù. Lượng protein cần thiết cho mỗi người phụ thuộc vào cân nặng và mức độ hoạt động. Khuyến nghị cơ bản cho người trưởng thành ít vận động là khoảng 0,8-1,8 protein trên mỗi kg cân nặng mỗi ngày.

Vết thương chậm lành

Vết thương chậm lành thường là dấu hiệu cơ thể thiếu vitamin C, kẽm. Cả hai chất dinh dưỡng này cần thiết cho quá trình lành vết thương. Vitamin C hỗ trợ quá trình tổng hợp collagen, một loại protein cần thiết cho việc sửa chữa mô. Kẽm góp phần tăng cường chức năng miễn dịch, phân chia tế bào. Thiếu hụt kẽm, vitamin C làm giảm khả năng lành vết thương, bàn chân dễ bị nhiễm trùng.

Nữ giới nên nạp khoảng 75 mg vitamin C mỗi ngày, con số này ở nam giới là 90 mg. Nam giới trưởng thành cần 11 g kẽm mỗi ngày, nữ giới là khoảng 8 mg.

Lê Nguyễn (Theo Healthline, Times of India)