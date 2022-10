5 dấu hiệu nhận biết ung thư tiến triển xấu

Ung thư tiến triển xấu khi di căn nhanh, kháng thuốc, gây ra nhiều tác dụng phụ, khiến một số cơ quan mất chức năng, không thể đi đứng.

Tiến sĩ Tomi Mitchell (bác sĩ gia đình tại Canada) chia sẻ với Eat This, Not That, mặc dù có nhiều tiến bộ trong điều trị và chăm sóc nhưng ung thư vẫn là bệnh khó chẩn đoán và điều trị. Trong khi hầu hết các loại ung thư đều có thể điều trị được, một số ít trường hợp thì không. Nếu bạn được chẩn đoán mắc bệnh ung thư thì một số dấu hiệu dưới đây cho thấy khối u ác tính phát triển nhanh chóng, tiến triển xấu đi và cần thăm khám ngay.

Triệu chứng nhiều hơn, ảnh hưởng đến các cơ quan

Tiến sĩ Mitchell cho biết trong giai đoạn đầu, nhiều loại ung thư có thể không gây ra bất kỳ triệu chứng nào. Tuy nhiên, khi bệnh tiến triển, nó có thể ảnh hưởng đến chức năng của các cơ quan và xuất hiện các triệu chứng khác nhau tùy thuộc vào vị trí trong cơ thể. Ví dụ, khi ung thư di căn nhiều cơ quan, ở giai đoạn cuối, bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi, đau đớn, giảm cân cùng các triệu chứng nghiêm trọng khác.

Kháng điều trị

Bệnh ung thư có thể kháng điều trị do có thể phát triển các đột biến và kháng một số loại thuốc cụ thể. Các khối u ung thư có thể tạo ra các protein đưa thuốc ra khỏi tế bào trước khi thuốc có thể ảnh hưởng đến chúng. Bất kể nguyên nhân nào, ung thư kháng điều trị là vấn đề khó khăn với cả người bệnh và bác sĩ.

Người bệnh có thể đau đớn do ảnh hưởng của ung thư. Ảnh: Freepik

Phát triển nhanh chóng

Theo tiến sĩ Mitchell, ung thư tăng sinh có thể là dấu hiệu cho thấy bệnh ung thư khó điều trị hơn hoặc không thể điều trị. Khi các tế bào ung thư phát triển và phân chia nhanh hơn, chúng có thể tạo ra các tế bào bất thường. Những tế bào bất thường này sẽ phân chia mất kiểm soát và giết chết các tế bào khỏe mạnh gần đó, khiến ung thư lây lan sang các bộ phận khác.

Tác dụng phụ nghiêm trọng hơn lợi ích điều trị

Trong một số trường hợp, bắt đầu điều trị là lựa chọn tốt nhất, ngay cả khi các tác dụng phụ nghiêm trọng. Tuy nhiên, cũng có khi tác dụng phụ của điều trị có thể vượt hơn lợi ích đem lại. Do đó, dưới sự tư vấn của bác sĩ, bệnh nhân và gia đình cần cân nhắc giữa rủi ro và lợi ích của việc điều trị trước khi đưa ra quyết định.

Mất chức năng

Dấu hiệu tiềm ẩn cho thấy ung thư có khả năng kháng điều trị là mất chức năng cơ thể, bao gồm: không thể thực hiện các hoạt động cơ bản như ra khỏi giường hoặc đánh răng, nằm liệt giường. Mất chức năng có thể tạm thời và người bệnh có thể lấy lại sức. Tuy nhiên, tình trạnh này có thể kéo dài. Nếu người bệnh bị mất một số chức năng của cơ thể đột ngột, không rõ nguyên nhân cần nói chuyện với bác sĩ càng sớm càng tốt vì có thể ung thư đã kháng điều trị.

Mặc dù người bệnh được chẩn đoán không thể điều trị nhưng vẫn có một số cách để kiểm soát bệnh và duy trì cuộc sống. Bác sĩ có thể lập một kế hoạch kiểm soát triệu chứng như dùng thuốc giảm cơn đau, buồn nôn... Bạn có thể tìm kiếm sự hỗ trợ về mặt tinh thần của người thân hoặc các bác sĩ để đối phó với tác động tâm lý. Cách điều trị tốt nhất cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối là cố gắng thoải mái, dành thời gian cho người yêu thương, làm những việc ý nghĩa.

Kim Uyên

(Theo Eat This, Not That)