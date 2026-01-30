5 chấn thương mắt có thể xảy ra khi chơi pickleball

Rách mí mắt, trầy giác mạc, viêm mống mắt, tụ máu tiền phòng và bong võng mạc là những chấn thương có thể xảy ra khi chơi pickleball.

Theo ThS.BS Phùng Văn Thạnh, Trung tâm Mắt công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, ngoài chấn thương về cơ xương khớp như bong gân, rách dây chằng, hội chứng Tennis Elbow (viêm điểm bám gân lồi cầu ngoài), pickleball cũng có thể gây ra một số chấn thương mắt. Các tình huống như bóng bay trúng mắt, vợt đập vào mặt, va chạm khi tranh chấp trên lưới, té ngã có thể xảy ra. Người chơi nên lưu ý để chủ động phòng tránh.

Rách mí hoặc mô quanh mắt thường xảy ra khi người chơi vô tình tự đập hoặc bị người khác vung vợt trúng vùng mắt, làm da và các mô mềm xung quanh ổ mắt bị tổn thương. Tai nạn này có thể dẫn đến chảy máu, đau, sưng tấy, bầm tím - nếu không được sơ cứu và điều trị đúng cách có thể gây viêm nhiễm để lại sẹo, mất thẩm mỹ.

Trầy giác mạc là chấn thương có thể gặp phải trong pickleball khi bóng bay trúng mắt. Trong các cú topspin (đánh bóng xoáy tiến), vận tốc của bóng pickleball có thể đạt gần 100 km/h, đòi hỏi người chơi phải phản ứng trong chưa đầy nửa giây. Nếu không phản ứng kịp, một cú đánh bóng mạnh trúng mắt có thể khiến giác mạc - lớp màng trong suốt phía trước mắt bị trầy xước, gây đau, cộm mắt, khó chịu khi chớp mắt và nhạy cảm với ánh sáng.

Bóng pickleball bay ở tốc độ cao có thể gây chấn thương nếu đập trúng mắt. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Viêm mống mắt xảy ra trong các cú va chạm mạnh làm lớp sâu hơn trong cấu trúc nhãn cầu bị tổn thương. Tình trạng này thường gây đỏ mắt, đau nhức, nhạy cảm ánh sáng và xuất hiện quầng sáng trong tầm nhìn. Viêm mống mắt không điều trị kịp thời có khả năng gây biến chứng tăng nhãn áp, dính mống mắt, làm suy giảm đáng kể thị lực.

Tụ máu tiền phòng là tình trạng máu tích tụ trong khoang trước của mắt, thường xảy ra sau chấn thương khi chơi pickleball do mạch máu bị vỡ, khiến máu chảy vào khoang giữa giác mạc và mống mắt. Người bệnh có thể nhìn thấy máu đỏ tươi hoặc sẫm màu sau giác mạc, gây che khuất tầm nhìn và nhìn mờ. Người bệnh cần đi khám sớm và điều trị ngay. Một số trường hợp tụ máu tiền phòng đòi hỏi phẫu thuật nếu không sẽ dẫn đến teo dây thần kinh thị giác.

Bong võng mạc là một trong những chấn thương nghiêm trọng nhất trong pickleball, xảy ra khi lớp mô thần kinh mỏng phía trong cùng của mắt bị bong khỏi vị trí khi người chơi bị va đập hoặc té ngã mạnh. Các triệu chứng thường thấy như ánh sáng nhấp nháy ở góc mắt, nhiều chấm đen (ruồi bay) hoặc đốm sáng, có một màng đen che trước mắt báo hiệu võng mạc đã bị bong.

Khi võng mạc bị bong mảng lớn, người bệnh có thể cảm thấy như có một vùng tối che trước mắt, lấn dần về phía trung tâm. Khi võng mạc bong qua hoàng điểm, thị lực giảm rất nhanh. Người bị bong võng mạc toàn bộ chỉ còn phân biệt được sáng tối, và là chấn thương mắt nghiêm trọng đòi hỏi cấp cứu.

Chấn thương mắt thường gặp ở người lớn tuổi, người có bệnh nền, người mới tiếp cận pickleball. Bác sĩ Thạnh khuyến nghị người chơi pickleball có thể mua các loại kính bảo hộ theo chuẩn ASTM F3164 trên thị trường, tương tự các môn thể thao dùng vợt khác. Khi chấn thương mắt xảy ra cần tới bệnh viện chuyên khoa để được khám, điều trị kịp thời, giúp hồi phục thị lực nhanh chóng, ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm.

Thanh Long