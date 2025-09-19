5 cách tự nhiên giúp giảm vết loét miệng

Uống nha đam, vệ sinh răng miệng sạch sẽ, súc miệng bằng nước muối có tác dụng giảm đau, làm se nhẹ vết loét.

Vết loét miệng có nhiều kích thước khác nhau, thường không kéo dài mà tự khỏi trong 1-2 tuần nhưng gây ra cơn đau dai dẳng, ăn uống, nói chuyện khó khăn. Một số mẹo dưới đây cũng giúp giảm vết loét ở miệng.

Súc miệng bằng nước muối góp phần làm sạch vùng loét, giảm đau. Nước muối sinh lý có đặc tính sát trùng làm giảm lượng vi khuẩn trong miệng, chữa lành vết thương đồng thời ngăn vết loét trở nặng hơn. Hỗn hợp muối còn làm khô vết loét miệng để mau lành hơn. Bạn nên súc miệng hai lần mỗi ngày vào sáng sau khi đánh răng và buổi tối trước khi ngủ. Lưu ý không được nuốt dung dịch muối.

Vệ sinh răng miệng như đánh răng và dùng chỉ nha khoa sau khi ăn giúp loại bỏ vi khuẩn, sạch miệng, từ đó đẩy nhanh quá trình lành thương. Nên chọn bàn chải có lông mềm để không gây đau. Đánh răng ít nhất hai lần một ngày và dùng chỉ nha khoa sau mỗi khi ăn, tốt cho sức khỏe răng miệng.

Bổ sung thực phẩm giàu vitamin. Trong một số trường hợp vết loét miệng có thể xảy ra do thiếu hụt dinh dưỡng như kẽm, axit folic và sắt. Do đó, đảm bảo chế độ ăn uống cân bằng để cung cấp vitamin cho cơ thể. Nhóm thực phẩm giàu protein, kẽm, vitamin C giúp hệ miễn dịch khỏe mạnh và hoạt động tốt hơn.

Loét miệng thường xuyên cũng có thể là dấu hiệu của thiếu hụt vitamin B12. Triệu chứng thường gồm tê ngứa tay chân, thiếu máu, sưng lưỡi, mệt mỏi. Lúc này, bạn nên bổ sung vitamin từ cá, trứng, các sản phẩm từ sữa, thịt gia cầm để bổ sung vitamin B12.

Nha đam có tác dụng làm dịu vùng da bị đau. Nha đam có khả năng chống viêm và kích thích miễn dịch, giảm kích thước của các tổn thương ở miệng, giảm đau. Bạn có thể lấy gel trực tiếp từ nha đam bôi lên vết loét hoặc dùng nha đam nấu chè, nước uống.

Trà hoa cúc có đặc tính chống viêm, chống oxy hóa và làm se nhẹ vết loét. Uống trà này có thể giảm các triệu chứng như đau bụng, đầy hơi, nghẹt mũi, kể cả đau do loét miệng. Ngâm ít trà trong nước và đun sôi trong 10-15 phút, uống khi nguội để tránh kích ứng lên vết loét.

Bên cạnh thực phẩm có lợi, người bệnh cần hạn chế tiêu thụ thực phẩm kích thích như món chua, cay, mặn, cứng. Có nhiều biện pháp giúp giảm đau và thúc đẩy quá trình lành thương. Song loét miệng lành tính có thể nhầm lẫn với vết loét do ung thư miệng. Nếu thử một số mẹo tự nhiên nhưng không giảm triệu chứng sau hai tuần, người bệnh nên đi khám để được kiểm tra.

