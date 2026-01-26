5 cách magie hỗ trợ sức khỏe trong mùa đông

Ăn thực phẩm cung cấp magie vào mùa đông giúp ngủ ngon hơn, hỗ trợ tăng cường sức khỏe tinh thần, giảm nguy cơ gãy xương do trượt ngã.

Cải thiện tâm trạng

Cảm giác chán nản, uể oải, thiếu năng lượng khá phổ biến trong những tháng thời tiết lạnh. Magie đóng vai trò quan trọng với sức khỏe não bộ, giúp điều hòa hoạt động thần kinh và tâm trạng. Các nghiên cứu cho thấy người thiếu magie có nguy cơ xuất hiện triệu chứng trầm cảm cao hơn, có thể do căng thẳng tinh thần kéo dài làm suy giảm lượng magie dự trữ trong cơ thể.

Giúp xương chắc khỏe

Khoảng 50-60% lượng magie trong cơ thể được dự trữ ở xương. Thiếu magie làm tăng nguy cơ loãng xương - tình trạng xương yếu, giòn và dễ gãy. Vào mùa đông, việc di chuyển trên bề mặt trơn trượt càng làm nguy cơ gãy xương gia tăng.

Ngủ ngon

Magie tham gia điều hòa các chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến giấc ngủ, hỗ trợ giấc ngủ tự nhiên, nhất là ở người thiếu hụt khoáng chất này. Người bị trầm cảm hoặc rối loạn cảm xúc theo mùa (SAD) thường khó ngủ ban đêm, mệt mỏi vào ban ngày. Rối loạn giấc ngủ là một trong những biểu hiện phổ biến của SAD.

Tăng cường năng lượng

Magie tham gia vào quá trình chuyển hóa thức ăn thành năng lượng, điều hòa hoạt động cơ bắp và hệ thần kinh, từ đó giảm mệt mỏi và duy trì mức năng lượng ban ngày. Bổ sung đủ magie còn góp phần nâng cao khả năng vận động và hiệu suất tập luyện, nhất là ở người lớn tuổi.

Hỗ trợ ổn định đường huyết

Vào mùa đông, chế độ ăn của nhiều người thường tăng lượng đường và tinh bột. Nhờ đóng vai trò trong việc điều hòa đường huyết, magie góp phần hạn chế tình trạng tăng đường trong máu kéo dài và giảm nguy cơ tiểu đường type 2 theo thời gian. Người mắc bệnh tiểu đường type 2 thường có xu hướng thiếu magie.

Magie có thể được bổ sung qua chế độ ăn hằng ngày hoặc sản phẩm bổ sung khi có chỉ định y tế. Nhu cầu khuyến nghị ở nam giới trưởng thành khoảng 400-420 mg, nữ giới khoảng 310-320 mg mỗi ngày. Các thực phẩm giàu khoáng chất này gồm các loại hạt, rau lá xanh, đậu, ngũ cốc nguyên hạt và cá hồi.

Dù an toàn song vẫn cần thận trọng khi bổ sung magie vì có thể tương tác với một số thuốc điều trị như kháng sinh, thuốc lợi tiểu hoặc thuốc ức chế bơm proton (PPI).

Lê Nguyễn (Theo Very Well Health)