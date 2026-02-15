5 cách giảm trào ngược họng thanh quản dịp Tết

Ăn uống điều độ, tránh chất kích thích, hạn chế rượu bia, ngủ đủ giấc góp phần giảm nguy cơ mắc hoặc tái phát trào ngược họng thanh quản.

Trào ngược họng thanh quản là tình trạng dịch dạ dày, bao gồm acid, pepsin, đôi khi cả dịch mật, trào ngược lên vùng hầu họng, thanh quản, khoang mũi xoang.

Người bị trào ngược họng thanh quản có thể gặp các triệu chứng như khàn tiếng kéo dài, cảm giác vướng họng, nóng rát cổ họng, ho mạn tính, thường xuyên hắng giọng, nặng hơn vào buổi sáng hoặc sau ăn no. Triệu chứng không đặc hiệu, dễ nhầm lẫn với các bệnh thông thường nên nhiều bệnh nhân điều trị không đúng cách, ảnh hưởng xấu đến dạ dày và sức khỏe tổng thể.

ThS.BS Phạm Vũ Hồng Hạnh, Trung tâm Tai mũi họng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết Tết Nguyên đán là thời điểm mọi người ăn uống nhiều hơn bình thường, các món ăn thường nhiều dầu mỡ, tinh bột, đồ ngọt. Ngày Tết, mọi người có xu hướng thức khuya, ít vận động, trong khi đây là các yếu tố làm tăng nguy cơ trào ngược họng thanh quản.

Trào ngược họng thanh quản gây khàn tiếng, nóng rát vùng cổ họng. Ảnh được tạo bởi AI

Bác sĩ Hạnh hướng dẫn một số cách góp phần kiểm soát, hạn chế trào ngược họng thanh quản tái phát.

Ăn uống điều độ, tránh thực phẩm kích thích

Trong những ngày Tết, người có tiền sử bị trào ngược họng thanh quản nên hạn chế đồ chiên rán, nhiều mỡ, cay nóng, chua, chocolate, bánh kẹo ngọt, bánh chưng và thực phẩm nếp. Các món này tiêu hóa chậm, tồn tại lâu trong hệ tiêu hóa, dễ trào ngược. Không nên ăn quá no, chia nhỏ bữa và tránh ăn khuya, nhất là ba giờ trước khi ngủ.

Hạn chế rượu bia và nước uống có gas

Rượu bia làm giãn cơ thắt thực quản dưới khiến acid dễ trào ngược lên thực quản, họng. Nước uống có gas làm tăng áp lực trong dạ dày, thúc đẩy tình trạng trào ngược nặng hơn. Nếu uống, cần uống lượng nhỏ, chậm và không uống khi đói.

Giữ tư thế đúng

Sau bữa ăn, người bệnh nên ngồi thẳng hoặc đi lại nhẹ nhàng, tránh nằm. Khi ngủ, có thể kê cao đầu giường khoảng 10-15 cm để giảm trào ngược ban đêm.

Giữ ấm, bảo vệ vùng họng và cổ

Thời tiết lạnh dịp Tết dễ làm họng khô và nhạy cảm hơn. Theo bác sĩ Hạnh, người bệnh cần giữ ấm cổ, hạn chế nói to, nói nhiều, tránh la hét, hát quá sức. Uống đủ nước ấm và súc họng bằng nước muối sinh lý mỗi ngày góp phần làm dịu niêm mạc họng.

Duy trì sinh hoạt điều độ

Thức khuya, căng thẳng kéo dài có thể làm tăng tiết acid dạ dày. Mỗi người nên ngủ đủ giấc, giữ tinh thần thoải mái, duy trì vận động nhẹ như đi bộ, giãn cơ, yoga ngay cả trong những ngày Tết.

Nếu các triệu chứng như khàn tiếng, ho khan, vướng họng kéo dài trên 2-3 tuần, tái phát nhiều lần hoặc không cải thiện dù đã thay đổi lối sống, người bệnh nên đi khám để được chẩn đoán và điều trị phù hợp.

Hiếu Nguyễn