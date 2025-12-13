5 cách giảm ngứa họng do kích ứng

Ngậm kẹo, uống trà nóng thêm chút mật ong hoặc sử dụng máy tạo ẩm giúp làm loãng chất nhầy, ngăn viêm, giảm ngứa họng.

Ngứa cổ họng có thể do nhiều nguyên nhân như nhiễm trùng, dị ứng hoặc kích ứng với tác nhân trong môi trường như phấn hoa, khói, bụi bẩn... Ngứa họng thường đi kèm với khô, đau, viêm họng. Triệu chứng có thể tự hết sau một tuần hoặc kéo dài trên 2-3 tuần, lúc này người bệnh cần đi khám để kiểm tra nguyên nhân, điều trị kịp thời.

Mục tiêu điều trị ngứa họng là giảm khó chịu, kiểm soát cảm giác đau ở vùng bị ảnh hưởng, ngăn viêm nhiễm nặng. Một số cách dưới đây góp phần giảm viêm và kích ứng ở cổ họng, bớt ngứa.

Kẹo ngậm ho

Kẹo ngậm ho được làm từ mật ong, bạc hà hay các vị thảo mộc khác giúp giảm ngứa hoặc đau họng. Nên chọn loại kẹo cứng và để kéo dài thời gian ngậm. Kẹo ngọt cũng giúp làm dịu cơn ngứa họng vì nó làm tăng sản xuất nước bọt, giữ ẩm cho vùng bị ảnh hưởng. Một số loại kẹo làm từ tinh chất gừng, quất, mật ong còn hỗ trợ giảm viêm, bớt ho.

Trà nóng

Uống đủ chất lỏng có thể giữ cho màng nhầy thông thoáng, ngăn ngừa tích tụ đờm, chất kích ứng khó chịu ở cổ họng. Nhiệt độ ấm làm dịu phía họng dưới, giảm ngứa. Người bệnh có thể nhấp từng ngụm đồ uống ấm vào buổi tối để bớt kích ứng cổ họng, đồng thời giữ nước giúp ổn định hoạt động của cơ thể. Nếu uống trà nên chọn trà xanh vào buổi sáng và trà thảo mộc vào buổi tối để tránh mất ngủ.

Trà ấm có thể làm giảm ngứa họng. Ảnh: Bảo Bảo

Mật ong

Mật ong có đặc tính kháng viêm, kháng khuẩn hỗ trợ giảm viêm tốt. Khi uống, mật ong tạo ra một lớp màng bảo vệ trên bề mặt niêm mạc họng, có tác dụng làm dịu các mô bị kích ứng, giảm cảm giác ngứa, rát và đau họng. Mật ong còn cung cấp độ ẩm góp phần làm mềm và giảm sưng viêm. Người bệnh nên chọn mật ong nguyên chất để tăng hiệu quả, uống hai thìa mỗi ngày vào sáng và tối.

Máy tạo ẩm

Nếu bạn bị ngứa họng do không khí khô hoặc dị ứng, máy tạo độ ẩm có thể giảm tình trạng này. Tăng độ ẩm trong không khí làm dịu cổ họng, ngăn ngừa chất nhầy bị khô dẫn đến kích ứng gây ngứa. Bạn cũng có thể tắm nước nóng để tận dụng hơi nước nếu nhà không có máy tạo ẩm.

Súc miệng bằng nước muối

Nước muối loãng có áp suất thẩm thấu cao hơn chất lỏng trong các tế bào cơ thể. Khi súc miệng, họng bằng nước muối, chất lỏng trong các tế bào sẽ bị hút ra bề mặt kéo theo chất kích ứng như bụi bẩn, virus hoặc vi khuẩn ra ngoài. Súc miệng bằng nước muối cũng giúp cổ họng bớt khô, giảm ngứa, ngăn ngừa viêm họng. Hơi ấm có thể làm dịu kích ứng cổ họng, làm loãng đờm nhầy tích tụ.

Người bệnh nên mua nước muối sinh lý pha sẵn tại các nhà thuốc hoặc có thể tự pha theo tỷ lệ 1/2 thìa cà phê muối vào 240 ml nước ấm. Súc miệng hai lần mỗi ngày.

Ngứa họng dai dẳng kèm đau rát, khó nuốt, nguyên nhân có thể do bệnh viêm họng liên cầu khuẩn hoặc tình trạng tai mũi họng nghiêm trọng khác. Người bệnh nên đi khám để bác sĩ kiểm tra và điều trị phù hợp ngăn biến chứng.

Anh Chi (Theo WebMD)