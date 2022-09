5 cách chữa rối loạn cương dương hiệu quả

Xây dựng chế độ ăn uống và tập luyện khoa học bên cạnh sử dụng thuốc có thể giúp nam giới cải thiện chứng rối loạn cương dương.

Theo nghiên cứu của trường Đại học Massachusetts, Mỹ, khoảng 40% nam giới từ 40 tuổi, 50% nam giới từ 50 tuổi bị rối loạn cương dương. Để giải quyết vấn đề này hiệu quả và lâu dài, các chuyên gia khuyên quý ông nên áp dụng kết hợp các giải pháp dưới đây.

Sử dụng thuốc

Những loại thuốc được dùng để điều trị tình trạng "trên bảo dưới không nghe" thường dưới dạng uống hoặc tiêm. Đây là nhóm thuốc có cơ chế ức chế men Phosphodiesterase-5 (PDE5) nhằm tăng lượng máu lưu thông đến dương vật và lưu lại ở đó lâu hơn, giúp cương cứng hiệu quả và kéo dài thời gian.

Các loại thuốc chữa rối loạn cương dương phổ biến trên thị trường có ưu điểm là tạo ra hiệu quả nhanh chóng nhưng có mặt trái là dễ gây ra các tác dụng phụ thường gặp như: nhức đầu, chóng mặt, đỏ bừng, rối loạn thị giác (nhìn mờ, sợ ánh sáng, đau mắt...), mất ngủ, lo lắng, chảy máu cam, nghẹt mũi, rối loạn tiêu hóa (khó tiêu, tiêu chảy, nôn mửa...), rụng tóc, rối loạn đi tiểu... Những người có các vấn đề về tim mạch còn có nguy cơ gặp các vấn đề nguy hiểm như: xuất huyết não, cơn thiếu máu não thoáng qua, đánh trống ngực, ngất, tăng hoặc hạ huyết áp, xuất huyết võng mạc... Do vậy, để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, nam giới cần tham khảo ý kiến của bác sĩ nam khoa trước khi sử dụng.

Nam giới sử dụng thuốc cải thiện rối loạn cương nên có sự tư vấn của bác sĩ. Ảnh: Shutterstock

Trị liệu tâm lý

Rối loạn cương dương có thể bắt nguồn từ tâm lý lo lắng, hồi hộp hoặc ám ảnh từ những lần thất bại trước đây. Căng thẳng, áp lực tâm lý kéo dài về công việc, các mối quan hệ xã hội, gia đình... cũng khiến nam giới dễ gặp thất bại khi gần gũi.

Do vậy, điều quan trọng là các quý ông hiểu được vấn đề của mình xuất phát từ đâu để tìm cách khắc phục. Với những trường hợp nặng, tìm đến các bác sĩ nam khoa thực hiện trị liệu tâm lý là cách làm cần thiết.

Bài tập Kegel

Đây là bài tập làm khỏe cơ sàn chậu và hỗ trợ cơ quan sinh dục được bác sĩ Arnold Kegel Henry phát triển từ năm 1948. Cho đến nay, Kegel vẫn là bài tập được ưa chuộng bởi tính hiệu quả, dễ vận dụng và có thể thực hành bất cứ lúc nào.

Cơ sàn chậu nằm ở dưới cùng của phần xương chậu, có thể xác định bằng cách ngừng tiểu giữa chừng hoặc nín xì hơi, vùng cơ nhỏ bên dưới thắt lại chính là cơ sàn chậu. Sau khi xác định được, bạn có thể tập Kegel ở tư thế nằm để làm quen, sau đó thực hiện ở bất kỳ đâu dù ngồi hay đứng.

Cách thực hành bắt đầu từ việc co chặt cơ sàn chậu và giữ nguyên trong 3 giây, sau đó thả lỏng trong 3 giây. Chu trình 6 giây được tính là một lượt tập, nên lặp lại động tác 5 - 10 lượt trong mỗi lần tập, có thể tập nhiều lần trong ngày. Để đạt hiệu quả cao nhất, hãy chỉ tập trung co chặt cơ sàn chậu, không cần co cơ vùng bụng, đùi hay mông và kết hợp thở đều, tránh nín thở.

Bài tập Kegel giúp nam giới cải thiện rối loạn cương hiệu quả. Ảnh: Shutterstock

Chế độ dinh dưỡng và lối sống lành mạnh

Tình dục về bản chất là một hoạt động thể chất, đòi hỏi cả sức mạnh và sức bền. Do vậy, chữa trị rối loạn cương nói riêng và các rối loạn chức năng tình dục khác nếu gặp phải không thể tách rời việc xây dựng một lối sống lành mạnh, cân bằng.

Về chế độ dinh dưỡng, quý ông nên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, tăng chất xơ, giảm chất béo bão hòa, đường. Quý ông nên chú ý bổ sung các thực phẩm nhằm tăng nitric oxide gồm các loại hạt, rau lá xanh, dưa hấu, chocolate đen, rượu vang đỏ... và nhóm thực phẩm hỗ trợ tăng testosterone gồm thịt, hàu, hải sản, cá giàu chất béo. Đặc biệt, phái mạnh không nên lạm dụng bia rượu, thuốc lá, sử dụng nhiều và trong thời gian dài sẽ khiến cho tình trạng rối loạn cương nghiêm trọng hơn.

Hoạt động thể chất, đặc biệt tập thể dục thể thao là một trong những cách thúc đẩy cơ thể tăng sản sinh testosterone và nitric oxide. Khi tập luyện, máu được bơm đến các cơ quan nhanh và nhiều hơn, từ đó tăng cường hoạt động của các tế bào nội mô mạch máu, nơi sản sinh ra phân tử nitric oxide. Do vậy, tập luyện thể dục vừa cải thiện độ bền bỉ trong đời sống sinh lý vừa rất tốt cho những người bị bệnh tim mạch, huyết áp cao và tăng cường sinh lý nam.

Nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học California, San Diego, cho thấy những người đàn ông tập thể dục có khả năng tăng ham muốn tình dục lên 30% và khả năng đạt khoái cảm tăng 26%.

Liệu pháp từ thiên nhiên

Sử dụng các tinh chất được chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên vừa an toàn cho sức khỏe vừa tạo được hiệu quả bền vững.

Các nhà khoa học Mỹ đã khám phá ra tinh chất Eurycoma Longifolia và hàu đại dương có tác dụng kích thích cơ thể nam giới tăng sản sinh testosterone nội sinh theo đúng nhu cầu. Đồng thời, họ còn khám phá ra một thành phần quan trọng là chiết xuất thông biển Pháp có tác dụng thúc đẩy cơ thể tăng sản sinh nitric oxide. Đây là thành phần quan trọng của mạch máu, hỗ trợ quá trình cương dương diễn ra bền bỉ.

Giang Lê