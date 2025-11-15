5 biến chứng nguy hiểm do mỡ máu cao

Mỡ máu cao có thể dẫn đến xơ vữa động mạch, bệnh động mạch vành, nhồi máu cơ tim, tăng huyết áp, đột quỵ.

Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Vĩnh Bình, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, dẫn số liệu từ thống kê Điều tra quốc gia các yếu tố nguy cơ của bệnh không lây nhiễm cho thấy có 44% người Việt 18-69 tuổi bị mỡ máu cao. Quá trình này diễn ra âm thầm trong nhiều năm, thường không có triệu chứng đặc hiệu.

Mỡ máu cao (rối loạn mỡ máu) là sự mất cân bằng của ít nhất một trong các thành phần mỡ máu thường được xét nghiệm gồm cholesterol toàn phần, triglyceride, LDL-cholesterol, HDL-cholesterol.

Ở người khỏe mạnh, cholesterol toàn phần nên duy trì dưới 150 mg/dL, LDL-cholesterol dưới 100 mg/dL, triglyceride dưới 150 mg/dL và HDL-cholesterol trên 40 mg/dL. Cholesterol toàn phần vượt ngưỡng 200 mg/dL là dấu hiệu cảnh báo mỡ máu cao, cần có biện pháp điều trị, kiểm soát nhằm tránh nhiều biến chứng nguy hiểm.

Xơ vữa động mạch chủ yếu do LDL-cholesterol tích tụ trong thành mạch hình thành nên mảng xơ vữa. Theo thời gian, mảng xơ vữa lớn dần, làm hẹp lòng mạch và giảm lưu lượng máu, gây thiếu máu đến các cơ quan như tim, não, thận, tứ chi...

Tăng huyết áp là biến chứng phổ biến ở người có mỡ máu cao. Khi mảng xơ vữa tích tụ làm lòng mạch hẹp và thành mạch kém đàn hồi, tim phải hoạt động mạnh hơn để đẩy máu đi, khiến huyết áp tăng. Nếu không được kiểm soát, tình trạng này đẩy nhanh quá trình xơ vữa, làm tăng nguy cơ suy tim, đột quỵ và suy thận.

Đột quỵ là hậu quả nghiêm trọng do mỡ máu cao gây ra. Mỡ máu cao làm tăng nguy cơ hình thành các mảng xơ vữa và cục máu đông, gây tắc nghẽn hoặc vỡ mạch máu não, dẫn đến đột quỵ thiếu máu hoặc xuất huyết não.

Nhồi máu cơ tim là biến chứng nguy hiểm của bệnh mỡ máu cao. Ảnh được tạo bởi AI

Nhồi máu cơ tim xuất hiện khi cục máu đông hình thành trên mảng xơ vữa ở động mạch vành gây tắc nghẽn đột ngột dòng máu đến nuôi cơ tim. Nếu không được can thiệp kịp thời, tình trạng này làm chết một phần cơ tim không thể hồi phục dẫn đến suy tim, rối loạn nhịp tim, thậm chí tử vong.

Gan nhiễm mỡ: Lượng cholesterol trong máu tăng cao quá mức khiến gan không xử lý hết, gây mỡ hóa tế bào gan và dễ dẫn đến gan nhiễm mỡ với nhiều biến chứng như viêm gan, xơ gan, suy gan...

Người bị mỡ máu cao thường có kèm với các bệnh lý mạn tính khác như tăng huyết áp, đái tháo đường, béo phì... khiến bệnh tiến triển nhanh. Để kiểm soát mỡ máu ở mức tối ưu, bác sĩ khuyên cần duy trì lối sống khoa học với chế độ ăn uống lành mạnh, tập luyện thể dục thường xuyên, duy trì cân nặng ở mức phù hợp. Bổ sung tinh chất thiên nhiên như GDL-5 từ phấn mía Nam Mỹ có tác dụng điều hòa mỡ máu tự nhiên, giảm nguy cơ mắc bệnh lý do mỡ máu gây ra. Mỗi người cần có kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, để phát hiện sớm rối loạn mỡ máu và có phương pháp điều trị phù hợp.

Đình Diệu