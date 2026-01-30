5 bệnh tim mạch thường gặp vào mùa đông

Thời tiết lạnh có thể làm tăng nguy cơ hình thành huyết khối tĩnh mạch sâu, cao huyết áp và rối loạn nhịp tim.

Huyết khối tĩnh mạch sâu

Đây là tình trạng hình thành cục máu đông trong các tĩnh mạch sâu, thường ở chân. Thời tiết lạnh khiến nhiều người ít vận động, làm máu lưu thông chậm, từ đó tăng nguy cơ hình thành huyết khối. Ngoài ra, ô nhiễm không khí trong mùa lạnh có thể kích hoạt phản ứng viêm và hoạt hóa tiểu cầu, góp phần làm tăng nguy cơ rối loạn đông máu.

Huyết áo cao

Chỉ số huyết áp có thể thay đổi theo mùa, thường tăng vào mùa đông do nhiệt độ thấp, lối sống ít vận động và giảm tổng hợp vitamin D. Huyết áp cao không được điều trị được ví như "kẻ giết người thầm lặng", có thể gây đột quỵ, nhồi máu cơ tim, suy tim, suy thận mạn. Áp lực máu cao kéo dài có khả năng làm tổn thương hệ mạch máu, dẫn đến tàn phế hoặc tử vong.

Suy tim

Suy tim là tình trạng tim suy yếu, không còn khả năng bơm đủ máu để đáp ứng nhu cầu oxy của cơ thể. Nhiệt độ xuống thấp khiến mạch máu co lại, làm tăng gánh nặng cho tim và có thể gây ứ dịch ở phổi. Vào mùa đông, người mắc suy tim mạn tính cũng thường khó vận động, tập thể dục hơn. Ngoài ra, huyết áp cao, thiếu vitamin D, virus cúm và ô nhiễm không khí đều có thể khiến bệnh tiến triển nặng hơn.

Loạn nhịp thất

Loạn nhịp thất là nhóm rối loạn nhịp tim nguy hiểm, xảy ra khi các xung điện bất thường xuất phát từ tâm thất khiến tim đập quá nhanh hoặc hỗn loạn. Mùa đông lạnh có thể làm tăng nguy cơ xuất hiện các rối loạn nhịp tim nghiêm trọng như nhịp nhanh thất, rung thất. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, loạn nhịp thất có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như suy tim, ngất xỉu hoặc thiếu máu cơ tim do giảm tưới máu.

Rung nhĩ

Rung nhĩ là một dạng rối loạn nhịp tim làm tăng nguy cơ đột quỵ. Tình trạng này có xu hướng xuất hiện nhiều hơn trong những tháng thời tiết lạnh, đặc biệt ở người lớn tuổi, người mắc bệnh tim mạch hoặc tăng huyết áp.

Để bảo vệ sức khỏe tim mạch trong mùa đông, mỗi người nên giữ ấm cơ thể, nhất là vùng ngực, tay và chân, hạn chế ra ngoài khi trời quá lạnh. Duy trì thói quen uống đủ nước ấm, ăn nhiều rau xanh, cá, thịt nạc và vận động nhẹ nhàng khoảng 30 phút mỗi ngày. Việc kiểm soát tốt huyết áp và cân nặng cũng giúp giảm áp lực lên tim.

Lê Nguyễn (Theo WebMD, Times of India)