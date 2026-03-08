5 bài thể dục có lợi cho người ung thư phổi

Đi bộ nhẹ, tập hít thở, yoga hay thái cực quyền giúp người bệnh ung thư phổi dễ thở hơn, giảm mệt mỏi và hỗ trợ phục hồi.

Vận động hỗ trợ người bệnh ung thư phổi tăng cường dung tích phổi, giảm khó thở, cải thiện sức bền đồng thời giảm tác dụng phụ của các phương pháp điều trị như hóa trị, xạ trị. Luyện tập đúng cách còn góp phần tăng sức đề kháng, phòng ung thư tái phát.

Sau điều trị như phẫu thuật, người bệnh ung thư phổi có thể thực hiện các động tác đi lại nhẹ nhàng, không nên nằm một chỗ quá lâu. Ưu tiên các bài tập hít thở sâu, giãn cơ trước, sau đó mới chuyển sang những hình thức vận động khác. Tốc độ và cường độ tập luyện nên tăng dần tùy theo tình trạng sức khỏe và quá trình phục hồi.

Bài tập thở

Các bài tập thở cho bệnh nhân ung thư phổi có thể tăng cường hoạt động của cơ hoành (cơ nằm giữa lồng ngực và ổ bụng), từ đó hỗ trợ hô hấp và giúp người bệnh dễ thở hơn. Người tập bắt đầu với tư thế ngồi hoặc đứng thoải mái, đặt một tay lên bụng. Hít vào bằng mũi, cảm nhận bụng phình ra khi không khí vào phổi. Sau đó thở ra từ từ bằng miệng, có thể mím nhẹ môi để kiểm soát luồng khí.

Tập thở tốt cho sức khỏe phổi. Ảnh được tạo bởi AI

Đi bộ

Những quãng đi bộ ngắn giúp tăng cường sức khỏe tim và phổi đồng thời cải thiện chất lượng giấc ngủ cho người mắc ung thư phổi. Nếu người bệnh còn hạn chế về thể lực do triệu chứng hoặc tác dụng phụ của điều trị, có thể bắt đầu bằng việc đi bộ quanh nhà, nghỉ ngơi khi cần rồi tiếp tục vận động.

Bơi lội

Bơi lội là bài tập tốt cho tim mạch và chức năng hô hấp, thường phù hợp khi người bệnh đã hồi phục và sức khỏe ổn định, chẳng hạn sau khoảng 4-5 tuần. Hoạt động này ít tạo áp lực lên khớp, tiêu tốn năng lượng vừa phải nhưng vẫn hỗ trợ cải thiện sức bền của phổi.

Yoga

Các bài tập vận động đơn giản là cách để cơ thể vận động, toát mồ hôi tốt. Yoga nhẹ nhàng hỗ trợ giãn cơ và có thể được thực hiện ở bất kỳ giai đoạn nào của bệnh. Chúng giúp máu và oxy lưu thông đến các cơ, làm cho phổi khỏe hơn, tăng lượng không khí mà phổi có thể chứa. Giãn cơ khi tập yoga còn hỗ trợ giảm bớt một số tác dụng phụ của xạ trị như căng cứng cơ.

Thái cực quyền

Thái cực quyền kết hợp các động tác chậm rãi với kỹ thuật hít thở và kéo giãn cơ thể. Một số nghiên cứu cho thấy bộ môn này có thể mang lại lợi ích cho người sống sót sau ung thư phổi, giúp giảm mệt mỏi, cải thiện sức bền và khả năng vận động. Thái cực quyền còn góp phần nâng cao sức khỏe tinh thần, nhờ đó người bệnh thư giãn và giảm căng thẳng.

Để tăng sức đề kháng, nhanh hồi phục và giảm nguy cơ tái phát, người bệnh cần kết hợp tập luyện với chế độ ăn uống lành mạnh (ưu tiên protein nạc, rau xanh, hạn chế đường, thịt chế biến sẵn). Nên ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi ngày, giảm căng thẳng, thư giãn tinh thần.

Anh Chi (Theo WebMD, Very Well Health)