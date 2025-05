5 bài tập yoga mặt giảm nếp nhăn

Dùng các ngón tay và đốt ngón tay di chuyển trên vùng trán, giữa hai mắt, má, cổ có thể hạn chế và cải thiện các vùng da này khỏi chảy xệ, hình thành nếp nhăn.

Nếp nhăn xuất hiện khi da mất đi độ săn chắc, đàn hồi, tạo ra những nếp gấp. Lão hóa là nguyên nhân hàng đầu gây ra nếp nhăn trên da, bởi theo thời gian, da mất đi collagen (protein chính giúp da săn chắc, giảm nếp nhăn) và elastin (protein giúp da co giãn). Chăm sóc da kém, tiếp xúc nhiều với ánh sáng mặt trời, di truyền, ô nhiễm môi trường, lối sống không lành mạnh cũng gây lão hóa da, khiến da chảy xệ, hình thành nếp nhăn. Chuyển động cơ mặt như cười, nheo mắt hoặc nhướn mày tạo ra nếp nhăn động lặp lại cũng dần hình thành nếp nhăn tĩnh.

Yoga mặt là các bài tập tác động, massage và kéo căng các cơ, da trên mặt, đồng thời kích thích hệ thống bạch huyết. Đây là phương pháp chăm sóc da tự nhiên, tăng cường tuần hoàn máu đến vùng mặt, giúp giảm tiếp xúc với độc tố và hóa chất trong mỹ phẩm mà vẫn kích thích sản sinh collagen. Giống như yoga truyền thống, yoga mặt còn giúp giảm viêm và kéo dài vẻ ngoài trẻ trung.

Dưới đây là 5 bài tập yoga cho mặt, thực hiện mỗi động tác 10-15 lần để có hiệu quả.

Bài tập làm mịn vùng trán

Bài tập này hữu ích cho những người có nếp nhăn trán. Để thực hiện, bạn nắm chặt cả hai tay, sau đó lướt các ngón tay và đốt ngón tay theo chiều ngang từ giữa trán về phía chân tóc hai bên mặt.

Nâng chân mày

Để giữ cho chân mày ổn định, hãy ấn ngón trỏ vào hai bên sống mũi. Hít thở một hơi ở đây, sau đó quét ngón tay theo đường này và massage dọc lên chân mày.

Động tác yoga mặt cải thiện nếp nhăn trên trán. Ảnh: Được tạo bởi AI

Giảm nếp nhăn "số 11"

Nếp nhăn "số 11" là những nếp nhăn nhỏ, dọc giữa hai mắt. Hãy nắm tay, sau đó dùng ngón trỏ massage trán, ở phần giữa hai mắt, di chuyển từ lông mày đến chân tóc.

Bài tập gò má

Để vùng má săn chắc, thon gọn hơn, hãy dùng ngón trỏ và ngón giữa trượt nhẹ từ cằm lên hàm. Tiếp tục chuyển động lên má. Tại xương gò má, hãy dừng lại và nhấn nhẹ các ngón tay để bấm huyệt thư giãn.

Động tác yoga mặt ở vùng gò má. Ảnh: Được tạo bởi AI

Bài tập săn chắc da cổ

Bài tập này giúp giảm nếp nhăn cũng như căng thẳng cho vùng cổ. Nghiêng đầu ở góc 45 độ và chu môi. Sau đó, nắm chặt tay lại đặt vào bên cổ đang kéo căng và nhẹ nhàng di chuyển đốt ngón tay từ hàm xuống đường viền cổ. Lặp lại ở phía bên kia. Đảm bảo mặt và bàn tay sạch sẽ khi thực hiện động tác này. Thoa dầu dưỡng da mặt để tay dễ dàng lướt trên da.

Các chuyên gia da liễu khuyên mọi người nên thực hiện các bài tập yoga mặt này hằng ngày. Một nghiên cứu tại Mỹ năm 2018, được công bố trên tạp chí da liễu JAMA Dermatology, cho thấy phụ nữ trung niên thực hiện các bài tập mặt nửa giờ mỗi ngày hoặc cách ngày trong 20 tuần có vẻ ngoài trẻ trung và vùng má đầy đặn hơn.

Để tránh lão hóa da sớm, mọi người nên duy trì sinh hoạt lành mạnh như ngủ đủ giấc, uống đủ nước, hạn chế ăn đồ ngọt, chiên rán. Tránh tiếp xúc ánh nắng mặt trời quá lâu, thoa kem chống nắng và dưỡng ẩm hằng ngày, kiểm soát căng thẳng... cũng có tác dụng bảo vệ da.

Anh Ngọc (Theo Eat this Not that)