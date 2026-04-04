5 bài tập giúp thư giãn, giảm mỏi mắt

Nhìn chóp mũi
Bài tập này còn gọi là Nasikagra Drishti trong yoga, trong đó người tập cố định ánh mắt vào chóp mũi để rèn khả năng tập trung và thư giãn mắt. Ngồi ở tư thế thoải mái, nhìn vào chóp mũi trong 5-10 giây, sau đó chuyển sang nhìn một vật ở xa trong vài giây. Lặp lại 5-10 lần.
Massage mắt theo vòng tròn
Massage giúp giảm mỏi mắt và cải thiện lưu thông máu. Nhắm mắt, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ mí mắt theo chuyển động tròn nhỏ. Tránh ấn quá mạnh. Đây là cách nhanh để thư giãn mắt sau khi nhìn màn hình lâu.
Nhìn sang hai bên
Bài tập này giúp kéo giãn và thư giãn cơ mắt. Ngồi thẳng, nhìn về phía trước rồi từ từ đưa mắt sang trái, sau đó sang phải, giữ đầu cố định. Lặp lại 5-10 lần.
Nhìn tập trung vào ngọn lửa (Trataka)
Đây là kỹ thuật yoga có thể tăng cường thị lực, cải thiện sự tập trung. Ngồi trong phòng tối, đặt một ngọn nến ngang tầm mắt, nhìn vào ngọn lửa không chớp mắt càng lâu càng tốt. Khi chảy nước mắt, hãy nhắm lại và hình dung lại ngọn lửa. Bài tập này không chỉ tốt cho mắt mà còn thư giãn tinh thần.
Nhìn gần - xa
Bài tập này có tác dụng tăng cường cơ mắt và tăng độ linh hoạt. Cầm một vật nhỏ như cây bút ở tầm tay, nhìn vào đó vài giây rồi chuyển sang một vật ở xa (chẳng hạn ngoài cửa sổ). Lặp lại trong 2-3 phút.
Bảo Bảo (Theo Times of India)
Ảnh: AI