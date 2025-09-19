5 bài tập giúp tăng huyết áp

Nâng tạ có lợi cho người bị huyết áp thấp. Khi nâng tạ, người tập có thể xây dựng khối lượng cơ, tăng tốc độ trao đổi chất, cải thiện lưu thông máu và sức khỏe tim mạch. Cơ bắp khỏe mạnh giúp nâng đỡ cơ thể và cải thiện tư thế, từ đó tác động tích cực đến điều hòa huyết áp. Tập tạ còn làm giảm căng thẳng - yếu tố góp phần gây ra các vấn đề về huyết áp.
Đi bộ với tốc độ nhanh giúp tăng nhịp tim, hỗ trợ tuần hoàn máu, có thể thúc đẩy tăng huyết áp tự nhiên ở người bị huyết áp thấp. Thực hiện bài tập này thường xuyên còn tăng cường cơ tim, giúp tim bơm máu hiệu quả hơn. Đi bộ là bài tập nhẹ nhàng, dễ dàng thực hiện hàng ngày để nâng cao sức khỏe tổng thể.
Yoga có thể tăng lưu lượng máu đến não và tim, từ đó tăng huyết áp tự nhiên. Người mới bắt đầu tập nên thực hiện các động tác từ dễ đến khó, lắng nghe cơ thể, thích nghi từ từ, tránh chấn thương.
Squat là bài tập yêu cầu sự chuyển động của các khớp hông, gối và cổ chân, để thực hiện động tác đứng lên - ngồi xuống. Tư thế squat tạo ra lực căng cho cơ, giúp điều hòa huyết áp. Bài tập cũng cải thiện lưu lượng máu và tuần hoàn, góp phần bảo vệ tim.
Thái cực quyền với những động tác uyển chuyển, nhẹ nhàng, kết hợp với hít thở sâu và thiền định. Thực hiện thái cực quyền thường xuyên hỗ trợ giảm căng thẳng, lo lắng, tăng cường lưu thông máu.
Lê Nguyễn (Theo Health Shots)
Ảnh: AI