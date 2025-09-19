5 bài tập giúp tăng huyết áp

Nâng tạ có lợi cho người bị huyết áp thấp. Khi nâng tạ, người tập có thể xây dựng khối lượng cơ, tăng tốc độ trao đổi chất, cải thiện lưu thông máu và sức khỏe tim mạch. Cơ bắp khỏe mạnh giúp nâng đỡ cơ thể và cải thiện tư thế, từ đó tác động tích cực đến điều hòa huyết áp. Tập tạ còn làm giảm căng thẳng - yếu tố góp phần gây ra các vấn đề về huyết áp.