5 bài tập chân giảm nguy cơ mắc bệnh động mạch ngoại biên

Đi bộ
Bệnh động mạch ngoại biên là tình trạng các động mạch ở chân, vùng chậu hoặc tay bị hẹp, tắc nghẽn thường do mảng bám tích tụ. Do đó, máu chảy đến các chi bị tắc nghẽn, dẫn đến đau ở chân, tay. Bên cạnh ăn uống lành mạnh, một số bài tập góp phần ngăn ngừa bệnh.
Bài tập này giảm khó chịu ở chân của người mắc bệnh động mạch ngoại biên. Đi bộ khoảng 50 phút mỗi ngày, duy trì 5 ngày trong tuần kích thích hình thành các mạch máu nhỏ để nuôi dưỡng các cơ chân bị thiếu oxy do tắc nghẽn.
Đạp xe tại chỗ
Đạp xe tại chỗ là lựa chọn thay thế đi bộ. Người tập bắt đầu từ từ, tăng dần thời gian, tốc độ giúp chân dễ chịu, không gây áp lực lên các khớp, cân bằng huyết áp.
Kéo giãn
Khi ngồi hoặc đứng, hãy thử duỗi chân, gân keo, hông, các cơ khác trong vài phút mỗi ngày. Động tác này giúp nới lỏng các cơ bị căng cứng, cho phép chân vận động, lưu thông máu tốt hơn. Thực hành duỗi phần thân dưới góp phần giãn nở động mạch, cải thiện lưu lượng máu, bảo vệ khỏi bệnh tim, đột quỵ, tiểu đường.
Nâng bắp chân
Đây là bài tập có thể thực hiện ở nhiều nơi khi thời gian rảnh rỗi (tập ở nhà, văn phòng). Người tập giữ thăng bằng trọng lượng trên ngón chân, nâng chân lên từ gót chân đồng thời siết chặt cơ bắp chân, sau đó nhẹ nhàng hạ xuống. Thường xuyên thực hiện bài tập này làm giảm nhịp tim, huyết áp, tăng cường lưu thông máu.
Nâng chân
Nâng chân có tác dụng tăng cường sức bền, thúc đẩy tuần hoàn máu ở chân. Bạn bắt đầu bằng cách nằm trên sàn, nâng cả hai chân lên, hông chạm đất. Sau đó, luân phiên giữ từng chân lên trong vài giây rồi nhẹ nhàng hạ xuống.
Lê Nguyễn (Theo Times of India)
Ảnh: AI