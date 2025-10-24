5 bài tập chân giảm nguy cơ mắc bệnh động mạch ngoại biên

Đi bộ

Bệnh động mạch ngoại biên là tình trạng các động mạch ở chân, vùng chậu hoặc tay bị hẹp, tắc nghẽn thường do mảng bám tích tụ. Do đó, máu chảy đến các chi bị tắc nghẽn, dẫn đến đau ở chân, tay. Bên cạnh ăn uống lành mạnh, một số bài tập góp phần ngăn ngừa bệnh.

Bài tập này giảm khó chịu ở chân của người mắc bệnh động mạch ngoại biên. Đi bộ khoảng 50 phút mỗi ngày, duy trì 5 ngày trong tuần kích thích hình thành các mạch máu nhỏ để nuôi dưỡng các cơ chân bị thiếu oxy do tắc nghẽn.