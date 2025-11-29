4 vấn đề sức khỏe biểu hiện qua lông mi

Thay đổi về độ dày, dài hoặc chắc của lông mi có thể cảnh báo thiếu hụt dinh dưỡng, mất cân bằng nội tiết tố, bệnh tự miễn hoặc nhiễm trùng mí mắt.

Lông mi không chỉ giúp làm đẹp mà chúng còn bảo vệ đôi mắt. Do tốc độ mọc chậm và chu kỳ phát triển ngắn, những thay đổi ở lông mi thường xuất hiện sớm và phản ánh một số vấn đề sức khỏe tiềm ẩn trong cơ thể.

Thiếu hụt chất dinh dưỡng

Lông mi mỏng, thưa hoặc giòn có thể là dấu hiệu thiếu hụt dinh dưỡng. Các chất dinh dưỡng thiết yếu như biotin, sắt, kẽm, vitamin D và protein rất quan trọng cho sự phát triển của tóc, bao gồm cả lông mi. Thiếu hụt các chất dinh dưỡng này có thể khiến lông mi yếu đi, rụng hoặc ngừng phát triển. Ăn uống lành mạnh và bổ sung thực phẩm giàu dinh dưỡng hỗ trợ sự phát triển trở lại của lông mi.

Mất cân bằng nội tiết tố, bệnh tuyến giáp

Những thay đổi về lông mi cũng có thể phản ánh các rối loạn nội tiết tố hoặc tuyến giáp tiềm ẩn. Suy giáp không được kiểm soát có thể gây rụng lông mi đáng kể, thường làm mỏng góc ngoài của lông mi, trong khi cường giáp khiến lông mi giòn và dễ rụng. Điều trị tuyến giáp đúng cách có thể khôi phục sự cân bằng nội tiết tố, lông mi mọc lại khỏe mạnh hơn.

Những thay đổi nội tiết tố khác như trong thời kỳ mãn kinh cũng ảnh hưởng đến mật độ và sự phát triển của lông mi. Nếu sự thay đổi của lông mi kèm triệu chứng như mệt mỏi, thay đổi cân nặng, tâm trạng hoặc thay đổi về da và tóc, bạn nên đi khám để kiểm tra sức khỏe tuyến giáp hoặc nội tiết tố.

Các bệnh tự miễn và căng thẳng

Rụng lông mi đột ngột hoặc từng mảng có thể báo hiệu các bệnh tự miễn hoặc căng thẳng kéo dài. Ví dụ, rụng tóc từng mảng là dạng rối loạn tự miễn, xảy ra khi cơ thể tấn công nhầm vào nang lông, dẫn đến rụng tóc, lông mi. Các bệnh gây rối loạn nội tiết tố và các tình trạng bệnh lý khác gây mỏng hoặc rụng lông mi, lông mày.

Căng thẳng mạn tính, các rối loạn về da như chàm hoặc nhiễm trùng ảnh hưởng đến mí mắt. Rụng mi đột ngột thường không bình thường, hãy đi khám tại khoa da liễu để loại trừ các bệnh lý tiềm ẩn.

Viêm nhiễm mí mắt

Những thay đổi ở lông mi đôi khi đi kèm kích ứng, đỏ mắt hoặc sưng mí mắt, báo hiệu các tình trạng như viêm bờ mi hoặc nhiễm các loại ve nhỏ như demodex. Viêm bờ mi là tình trạng viêm ở viền mí mắt, có thể khiến lông mi rụng, mọc không đều hoặc đóng vảy ở gốc lông mi.

Duy trì vệ sinh mí mắt tốt, tránh sử dụng mỹ phẩm trang điểm có đặc tính mạnh và tham khảo ý kiến bác sĩ khoa mắt giúp ngăn ngừa tổn thương và bảo vệ sức khỏe mắt. Các vấn đề không được điều trị có nguy cơ làm tăng độ nhạy cảm với ánh sáng, khó chịu kéo dài, nhiễm trùng mắt tái phát.

Bảo Bảo (Theo Times of India)