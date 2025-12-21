4 triệu chứng cảnh báo điếc đột ngột

Ù tai, đau tai, chóng mặt thường do điếc đột ngột, nhưng người bệnh dễ nhầm với phản ứng bình thường sau tiếng ồn lớn và thường bỏ qua.

Điếc đột ngột (mất thính lực thần kinh cảm giác đột ngột) là tình trạng giảm sức nghe từ 30 dB trở lên ở ít nhất ba tần số liền kề trong 72 giờ, xảy ra ở một hoặc hai tai. Tình trạng có thể kéo dài trong vài giờ đến vài ngày, mức độ từ nghe kém nhẹ đến mất thính lực hoàn toàn, tạm thời hoặc vĩnh viễn.

Nguyên nhân có thể do virus, tắc mạch, rối loạn miễn dịch... Nhóm nguy cơ cao hơn là người mắc bệnh đái tháo đường, bệnh tự miễn, u hạt, rối loạn mạch máu, tiền sử gia đình có người mắc bệnh liên quan như xốp xơ tai hoặc môi trường thường xuyên tiếp xúc với tiếng ồn lớn. ThS.BS Trần Thị Hoa, khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, chỉ ra một số dấu hiệu giúp nhận biết sớm tình trạng điếc đột ngột.

Ù tai

Nhiều người bị điếc đột ngột cảm thấy ù tai. Tiếng ù giống tiếng ve kêu, tiếng xay lúa hoặc tiếng còi tàu. Triệu chứng kéo dài vài tuần hoặc vài tháng, ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ, gây căng thẳng, giảm tập trung trong công việc.

Ù tai là dấu hiệu cảnh báo sớm điếc đột ngột. Ảnh được tạo bởi AI

Nghe kém

Giảm sức nghe đột ngột thường xảy ra ngay sau khi thức dậy buổi sáng. Người bệnh cảm giác tai bị nghẹt, nghe không rõ, khó nghe điện thoại ở bên tai bị ảnh hưởng. Tình trạng này xảy ra tức thì, kéo dài trong vài giờ, vài ngày. Một số trường hợp chỉ phát hiện khi bịt một tai và thấy tai còn lại nghe kém.

Chóng mặt, mất thăng bằng

Theo bác sĩ Hoa, cảm giác quay cuồng, mất thăng bằng xảy ra khi tổn thương lan đến hệ thống tiền đình - cơ quan chịu trách nhiệm duy trì tư thế, định hướng chuyển động cơ thể. Trường hợp nặng có thể buồn nôn, nôn ói, nhất là khi thay đổi tư thế. Thời gian triệu chứng kéo dài 4-7 ngày, nặng hơn là vài tuần.

Cảm giác tức nặng hoặc đầy trong tai

Một số người cảm thấy nặng, đầy tai, có lúc kèm theo đau tức nhẹ. Dấu hiệu này dễ nhầm lẫn với viêm tai giữa, viêm mũi xoang, cảm cúm. Nếu triệu chứng nặng và đầy tai kéo dài hơn một ngày, người bệnh nên đến cơ sở y tế kiểm tra thính lực.

Điếc đột ngột là tình trạng cấp cứu y tế cần điều trị càng sớm càng tốt (trong 72h đầu). Thời gian điều trị càng sớm, khả năng phục hồi thính lực cao hơn. Sau 24-72 giờ đầu từ khi xuất hiện triệu chứng, khả năng hồi phục hoàn toàn giảm đi đáng kể, có thể mất thính lực vĩnh viễn. Khi gặp các triệu chứng bất thường trên, người bệnh nên đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa tai mũi họng để bác sĩ khám, làm kiểm tra thính lực.

Hà Nhung