4 thói quen phòng ung thư dạ dày

Hạn chế tiếp xúc với chất độc hại, ăn lành mạnh và giữ tinh thần thoải mái là những yếu tố quan trọng giúp ổn định tiêu hóa, giảm nguy cơ ung thư dạ dày.

Ung thư dạ dày xảy ra khi có sự phát triển bất thường và ác tính của các tế bào trong dạ dày. Bệnh có tỷ lệ tử vong cao, triệu chứng giai đoạn đầu ít đặc trưng, diễn biến âm thầm khiến chẩn đoán muộn, điều trị khó khăn.

Theo ThS.BS.CKI Ngô Tuấn Phúc, Trung Tâm Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, thay đổi lối sống lành mạnh có thể hỗ trợ phòng ngừa ung thư dạ dày.

Chế độ dinh dưỡng lành mạnh

Ăn nhiều rau xanh, quả tươi, nhất là các loại quả mọng có múi như cam, bưởi giúp bổ sung chất chống oxy hóa, vitamin C, vitamin E và beta-caroten, góp phần bảo vệ niêm mạc dạ dày. Tăng cường các loại đậu cung cấp chất xơ và isoflavone hỗ trợ tiêu hóa ổn định.

Nên ưu tiên các nguồn đạm lành mạnh như cá, thịt gia cầm hoặc các loại đậu thay cho thịt đỏ, thịt chế biến sẵn. Hạn chế các món hun khói, chiên xào nhiều dầu mỡ, nhiều muối, thực phẩm chế biến sẵn vì có thể chứa chất gây viêm, kích thích niêm mạc dạ dày, làm tăng nguy cơ viêm loét, ung thư.

Bác sĩ Phúc tư vấn cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Giữ tinh thần thoải mái, tránh căng thẳng

Căng thẳng kéo dài tác động tới dạ dày bằng cách tăng phản ứng viêm, kích thích đường tiêu hóa. Mỗi người nên ngủ đủ giấc, tập thở sâu buổi sáng và trước khi đi ngủ, kết hợp vận động nhẹ nhàng, nghe nhạc hoặc thư giãn để giữ tinh thần thoải mái.

Tránh tiếp xúc môi trường độc hại

Theo bác sĩ Phúc, tiếp xúc thường xuyên với amiăng, thuốc trừ sâu gây hại cho sức khỏe. Các chất này khi xâm nhập vào cơ thể gây tổn thương DNA của tế bào, thúc đẩy hình thành ung thư. Trường hợp bắt buộc phải tiếp xúc với hóa chất, cần trang bị dụng cụ bảo hộ đầy đủ, sử dụng khẩu trang đạt chuẩn lọc bụi và khí độc. Đồng thời, giữ môi trường sống thông thoáng, làm sạch không khí trong nhà, tránh lạm dụng các loại chất tẩy rửa mạnh và đảm bảo dùng nguồn nước sạch.

Tập luyện thể thao đều đặn

Vận động thường xuyên giúp tăng cường miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa, giảm nguy cơ ung thư dạ dày và nhiều loại ung thư khác như ung thư phổi, ung thư bàng quang, ung thư vú... Mỗi người nên duy trì vận động phù hợp với thể trạng, tối thiểu 30 phút mỗi ngày, trong 5 ngày mỗi tuần.

Bên cạnh điều chỉnh lối sống và dinh dưỡng, bác sĩ Phúc khuyên mỗi người nên kiểm tra sức khỏe định kỳ. Nếu nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori (HP), loét và viêm dạ dày, người bệnh nên đến bệnh viện khám, điều trị, uống thuốc theo chỉ định để kiểm soát bệnh, tránh biến chứng.

Bảo Trâm