4 thói quen khiến dân văn phòng dễ tái phát mũi xoang

Ngồi máy lạnh nhiều giờ, uống ít nước, stress kéo dài có thể khiến niêm mạc mũi khô, mất lớp nhầy bảo vệ, tạo điều kiện cho viêm mũi xoang tái phát.

Viêm mũi xoang là tình trạng niêm mạc mũi xoang bị viêm, phù nề, tiết nhiều dịch nhầy gây nghẹt mũi, đau nhức mặt, rối loạn khứu giác, sốt... Bệnh xảy ra do vi khuẩn, virus, dị ứng, ô nhiễm không khí làm suy giảm chức năng bảo vệ của niêm mạc. Người có tiền sử viêm xoang, niêm mạc nhạy cảm, khi tiếp xúc các yếu tố kích thích, có nguy cơ tái phát cao, khiến triệu chứng trầm trọng, kéo dài, khó kiểm soát hơn.

BS.CKI Trần Quốc Phong, chuyên khoa Tai Mũi Họng, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, chỉ ra một số thói quen sinh hoạt, đặc thù công việc khiến dân văn phòng dễ tái phát bệnh.

Ngồi máy lạnh nhiệt độ thấp nhiều giờ

Khi nhiệt độ quá thấp, không khí quá lạnh, độ ẩm thấp, niêm mạc mũi dễ bị khô, mất lớp nhầy bảo vệ tự nhiên. Không khí lạnh cũng làm co mạch niêm mạc mũi xoang, giảm lưu thông máu. Lúc này, hệ thống lông chuyển hoạt động kém hiệu quả, gây ứ đọng dịch nhầy trong mũi xoang, là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, gây tái phát bệnh.

Môi trường kín, ít thông khí

Không gian kín, quá trình trao đổi không khí với bên ngoài bị hạn chế, giảm khả năng làm loãng và loại bỏ các tác nhân. Theo thời gian, các yếu tố như bụi mịn, vi khuẩn, virus, bào tử nấm tích tụ nhiều. Tiếp xúc kéo dài dễ kích hoạt phản ứng viêm với biểu hiện phù nề, tăng tiết dịch, rối loạn chức năng bảo vệ niêm mạc. Đồng thời giảm hiệu quả hoạt động của hệ thống lông chuyển, quá trình thanh thải chất nhầy và vi sinh vật bị trì trệ, tăng nguy cơ tái phát bệnh, nhất là ở người cơ địa dị ứng, mắc bệnh hô hấp.

Bác sĩ Phong đang nội soi mũi cho một người bệnh. Ảnh minh họa: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Uống ít nước

Khi cơ thể không được cung cấp đủ nước, lớp dịch nhầy trong mũi đặc, quánh hơn, khiến vận chuyển chất nhầy kém. Người có cơ địa viêm mũi xoang hoặc dị ứng, uống quá nhiều đồ lạnh có thể làm niêm mạc mũi xoang co mạch tạm thời, giảm lượng máu nuôi, nhạy cảm hơn với tác nhân từ môi trường.

Thiếu ngủ, stress kéo dài

Ngủ không đủ giấc làm suy yếu hệ miễn dịch, tạo điều kiện cho virus, vi khuẩn tấn công, gây viêm. Stress kéo dài làm thúc đẩy sản xuất hormone căng thẳng, tăng các chất gây viêm và tăng tính nhạy cảm của niêm mạc mũi xoang.

Bác sĩ Phong khuyên, để kiểm soát bệnh, người làm văn phòng cần điều chỉnh thói quen uống đủ nước, hạn chế ngồi máy lạnh nhiệt độ quá thấp, vệ sinh phòng làm việc vệ sinh sạch sẽ, súc họng rửa mũi bằng nước muối sinh lý mỗi ngày. Đồng thời nâng cao sức đề kháng bằng cách tập thể dục, nghỉ ngơi hợp lý, ngủ đủ giấc và kiểm soát stress. Chủ động theo dõi triệu chứng và điều trị đúng cách, tránh để viêm kéo dài gây viêm mạn tính, suy giảm chất lượng cuộc sống.

Uyên Trinh