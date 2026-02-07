4 thói quen âm thầm hại tim

Ăn vặt không lành mạnh và tâm trạng buồn bã kéo dài có thể làm rối loạn nhịp sinh học, ảnh hưởng giấc ngủ và tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

Ngồi quá nhiều

Ít vận động khiến cơ thể không đốt cháy đủ calo, làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì. Tình trạng này lâu dài có thể dẫn đến tăng huyết áp, đái tháo đường và nhiều vấn đề khác gây hại cho tim mạch. Mỗi người nên duy trì ít nhất 150 phút vận động cường độ trung bình mỗi tuần để bảo vệ sức khỏe. Người làm việc văn phòng nên hình thành thói quen đứng dậy, vận động nhẹ hoặc đi bộ ngắn sau mỗi giờ làm việc nhằm giảm mỏi nhức cơ thể và tăng cường lưu thông máu.

Lướt điện thoại trước khi ngủ

Lướt điện thoại trước khi ngủ có thể làm gián đoạn giấc ngủ. Ánh sáng xanh từ màn hình ức chế melatonin (hormone giúp cơ thể buồn ngủ) đồng thời khiến não bộ duy trì trạng thái tỉnh táo, căng thẳng. Thiếu ngủ kéo dài là một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Giải pháp: Hạn chế sử dụng điện thoại trước giờ ngủ, tốt nhất không để thiết bị điện tử trong phòng ngủ, thay vào đó có thể đọc sách hoặc nghe nhạc nhẹ. Mỗi người nên xây dựng thói quen ngủ lành mạnh như tiếp xúc đủ ánh sáng tự nhiên và vận động vào ban ngày, giữ phòng ngủ mát mẻ, tối và yên tĩnh vào ban đêm.

Ăn vặt không lành mạnh

Các loại đồ ăn vặt chế biến sẵn, đồ ngọt thường chứa nhiều muối, đường và chất béo xấu, dễ làm tăng huyết áp, cholesterol và dẫn đến tăng cân. Những thực phẩm này khiến đường huyết tăng nhanh rồi giảm đột ngột khiến cơ thể mệt mỏi, uể oải và nhanh cảm thấy đói.

Giải pháp: Để hạn chế tác hại của ăn vặt không lành mạnh, nên giảm đồ ăn chế biến sẵn, bánh kẹo ngọt và thay bằng trái cây, sữa chua không đường hoặc các loại hạt. Ăn đúng bữa, uống đủ nước và duy trì vận động đều đặn giúp ổn định đường huyết, hạn chế tăng cân.

Thiếu kết nối xã hội

Trầm cảm mạn tính, cảm giác cô đơn hoặc đau buồn kéo dài có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tim mạch. Tâm trạng buồn bã có thể làm rối loạn sự cân bằng tự nhiên của cơ thể, khiến mức serotonin và dopamine (các chất dẫn truyền thần kinh điều hòa giấc ngủ, tâm trạng) suy giảm. Sự rối loạn này không chỉ ảnh hưởng tinh thần mà còn tác động đến hoạt động của tim mạch. Trong một số trường hợp, căng thẳng cảm xúc nghiêm trọng có thể gây bệnh cơ tim Takotsubo, còn được gọi là "hội chứng trái tim tan vỡ".

Giải pháp: Mỗi tuần, hãy chủ động dành thời gian gặp gỡ bạn bè, liên lạc với người thân hoặc tham gia các hoạt động cộng đồng, tình nguyện để giảm cảm giác cô đơn. Những người mắc bệnh mạn tính có dấu hiệu trầm cảm kéo dài nên đi khám.

Các triệu chứng như đau ngực, khó thở, nhịp tim nhanh... thường là dấu hiệu cảnh báo những tình trạng như nhồi máu cơ tim, suy tim... Phát hiện sớm giúp điều trị kịp thời, bảo vệ chức năng tim, tránh biến chứng như đột quỵ. Mỗi người nên khám sức khỏe định kỳ mỗi 6 tháng một lần. Những người có yếu tố nguy cơ nên xét nghiệm máu, kiểm tra nhịp tim, siêu âm tim, điện tâm đồ... theo chỉ định của bác sĩ.

