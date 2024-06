4 thời điểm nên hạn chế uống cà phê

Uống cà phê khi đói bụng có thể ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, gây cảm giác bồn chồn, dùng gần giờ đi ngủ có thể làm gián đoạn giấc ngủ.

Đói bụng

Cà phê có tính axit tự nhiên, uống lúc đói có nguy cơ kích thích axit trong dạ dày, gây ợ nóng, nôn nao. Thức uống này cũng làm giảm áp lực của cơ vòng thực quản dưới, khiến axit từ dạ dày trào ngược lên. Các biểu hiện phổ biến khi uống gồm ợ chua, nóng rát ở ngực, buồn nôn hoặc nôn.

Cà phê chứa nhiều hợp chất có khả năng kích thích nhu động ruột gồm caffeine, axit chlorogenic... Chúng thúc đẩy đi tiêu đều đặn, giảm táo bón khi kết hợp chế độ ăn uống cân bằng. Tuy nhiên, uống cà phê khi đói khiến nhu động ruột tăng lên nhanh, dẫn đến triệu chứng tiêu hóa như tiêu chảy.

Dạ dày, ruột non hấp thụ hoàn toàn caffeine trong khoảng 45 phút sau khi tiêu thụ. Uống lúc bụng đói có thể giảm khả năng kiểm soát lượng đường trong máu. Theo thời gian, tình trạng này làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Mỗi người nên ăn lót dạ một số món nhẹ trước khi uống cà phê để tốt hơn cho sức khỏe.

Khi cholesterol tăng cao

Cà phê có lợi cho sức khỏe tổng thể nhưng với người bị cholesterol cao, cần xem xét cách pha chế, liều lượng và nguyên liệu được thêm vào. Cà phê pha hầu như không chứa cholesterol nhưng lại có hai loại dầu tự nhiên với hợp chất hóa học là cafetol, kahweol có thể làm tăng mức cholesterol.

Nhiều người không thích vị đắng của cà phê. Nhưng nếu thêm đường, sữa vào cà phê dễ làm tăng mức insulin và cholesterol. Người gặp các vấn đề về tim như đau thắt ngực, rối loạn nhịp tim nên tham khảo ý kiến bác sĩ điều trị về liều lượng tiêu thụ caffeine phù hợp. Chất kích thích này cũng có thể làm tăng huyết áp tạm thời.

Sắp đi ngủ

Caffeine có trong cà phê ảnh hưởng đến thần kinh. Chúng ngăn chặn các thụ thể adnosine (một trong những thụ thể khiến cơ thể buồn ngủ khi đang thức) làm ảnh hưởng, đảo lộn đến nhịp sinh học ngày - đêm. Uống cà phê gần giờ lên giường dễ làm gián đoạn chu kỳ ngủ, khiến khó sâu giấc.

Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) khuyến nghị lượng caffeine an toàn hàng ngày không quá 400 mg, nên uống cách 6 giờ trước khi đi ngủ buổi tối. Nếu ngủ lúc 22h hàng ngày thì nên tránh uống cà phê hoặc đồ uống chứa caffeine sau 16h.

Mang thai

Thai phụ khỏe mạnh cũng có thể uống cà phê nhưng với lượng khuyến nghị phù hợp. Lượng khuyến nghị caffeine cho phụ nữ mang thai hoặc đang có kế hoạch sinh con khoảng 200 mg hoặc ít hơn. Tùy thuộc vào loại cà phê và phương pháp pha chế, lượng này tương đương 1-2 cốc. Tuy nhiên, tốt nhất thai phụ nên tham khảo ý kiến của bác sĩ khi uống cà phê.

Thời điểm tốt để uống cà phê là sau khi dùng bữa sáng, đầu giờ chiều. Một số món ăn có thể kết hợp và bớt tác dụng phụ của cà phê bao gồm ngũ cốc nguyên hạt, bơ hạt, trái cây.

Lê Nguyễn (Theo Eat this, Not that)