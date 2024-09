4 tác dụng của collagen với tóc

Collagen có thể cải thiện mái tóc bằng cách cung cấp axit amin, hỗ trợ ngăn ngừa nang tóc hư tổn, làm chậm quá trình mỏng và bạc tóc.

Collagen là loại protein dồi dào nhất trong cơ thể, giúp tạo nên gân, dây chằng và da. Collagen cũng cung cấp axit amin mà cơ thể cần để tạo ra keratin - loại protein tạo nên tóc. Do đó, bổ sung collagen hỗ trợ mái tóc chắc khỏe, bóng mượt. Dưới đây là 5 tác dụng tiềm năng của collagen với mái tóc.

Cung cấp axit amin

Tóc chủ yếu được tạo thành từ keratin. Cơ thể sử dụng một số axit amin để tạo keratin, một số trong đó có thể tìm thấy trong collagen. Khi bạn tiêu thụ collagen và các protein khác, cơ thể phân hủy chúng thành các axit amin, sau đó sử dụng để tạo ra các protein và hợp chất mới. Có 11 axit amin không thiết yếu mà cơ thể có thể tạo ra và 9 axit amin thiết yếu cần hấp thụ từ chế độ ăn uống.

Collagen chủ yếu được tạo thành từ ba axit amin không thiết yếu là proline, glycine và hydroxyproline. Proline là thành phần chính của keratin. Do đó, tiêu thụ collagen giàu proline có thể cung cấp cho cơ thể nguyên liệu cần thiết để tạo tóc.

Ngăn tổn thương nang tóc

Collagen có thể hoạt động như chất chống oxy hóa và chống lại tổn thương do các gốc tự do gây ra. Các gốc tự do là những hợp chất phát triển trong cơ thể do căng thẳng, ô nhiễm không khí, hút thuốc lá, chế độ ăn uống kém, rượu và các tác động khác từ môi trường. Quá nhiều gốc tự do có thể gây hại cho tế bào, protein và DNA. Nghiên cứu cho thấy các gốc tự do cũng có thể gây hại cho nang tóc. Vì khả năng phòng vệ của cơ thể trước các gốc tự do giảm dần theo tuổi tác nên người lớn tuổi dễ bị tổn thương tóc.

Để chống lại các gốc tự do và thúc đẩy mái tóc khỏe mạnh, cơ thể cần chất chống oxy hóa. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng collagen, đặc biệt là từ vảy cá, có hoạt tính chống oxy hóa mạnh. Collagen từ hải sản có khả năng chống lại 4 gốc tự do khác nhau và có thể là chất chống oxy hóa hiệu quả hơn hợp chất tương tự trong trà.

Tuy nhiên, các nghiên cứu này chỉ được thực hiện trên các tế bào riêng biệt trong phòng thí nghiệm. Vì vậy, tiềm năng chống oxy hóa của collagen trong cơ thể vẫn chưa rõ ràng.

Bổ sung collagen có thể hỗ trợ mọc tóc, giúp tóc chắc khỏe hơn. Ảnh: Ngọc Phạm

Ngăn tóc mỏng do lão hóa

Collagen chiếm 70% trung bì - lớp giữa của da chứa chân tóc, góp phần tạo nên độ đàn hồi và sức mạnh của lớp da này. Theo tuổi tác, cơ thể trở nên kém hiệu quả hơn trong việc sản xuất collagen và bổ sung các tế bào ở lớp trung bì. Đây có thể là một trong những lý do khiến tóc thưa mỏng theo thời gian.

Cung cấp collagen cho cơ thể có thể giúp duy trì lớp trung bì khỏe mạnh và ngăn ngừa tóc mỏng đi. Một nghiên cứu trên 69 phụ nữ 35-55 tuổi tại Đức cho thấy bổ sung collagen hằng ngày cải thiện đáng kể độ đàn hồi của da so với giả dược. Một nghiên cứu khác trên hơn 1.000 người lớn ở Anh cho thấy bổ sung collagen hàng ngày giúp cải thiện lượng protein này trong da và giảm các dấu hiệu lão hóa da.

Vì tóc mọc ra từ da, việc collagen chống lại tác động của lão hóa da góp phần thúc đẩy mọc tóc tốt hơn và giảm tình trạng tóc thưa mỏng.

Làm chậm quá trình bạc tóc

Khi cơ thể già đi, các tế bào sản xuất sắc tố melanin tạo nên màu tóc tự nhiên cũng bắt đầu chết đi, dẫn đến bạc tóc. Tuy nhiên, các gốc tự do do chế độ ăn uống kém, căng thẳng và ô nhiễm môi trường cũng có thể gây tổn thương cho các tế bào tạo ra melanin.

Nếu cơ thể không đủ chất chống oxy hóa để chống lại tổn thương do gốc tự do, tóc có thể bị bạc. Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng hoạt động chống oxy hóa của nang tóc bạc thấp hơn nhiều so với nang tóc vẫn chứa sắc tố.

Do có đặc tính chống oxy hóa, collagen có thể chống lại tổn thương tế bào, ngăn ngừa tóc bạc sớm hoặc làm chậm quá trình tóc bạc do tuổi tác. Tuy nhiên, nghiên cứu về tác dụng chống oxy hóa của collagen ở người hiện vẫn còn thiếu.

Cơ thể tự sản xuất collagen, nhưng mọi người cũng có thể bổ sung collagen từ thực phẩm. Collagen có nhiều trong da, xương và cơ của gà, bò, lợn và cá. Nước hầm xương động vật chứa cả collagen và gelatin, một dạng collagen đã nấu chín.

Ăn thực phẩm giàu vitamin C có thể thúc đẩy quá trình sản xuất collagen tự nhiên của cơ thể. Cam, ớt chuông, cải brussels và dâu tây cung cấp dồi dào loại vitamin này. Collagen cũng có thể được bổ sung dưới dạng viên uống hoặc bột. Hầu hết sản phẩm bổ sung collagen đều được thủy phân, nghĩa là đã được phân hủy và dễ hấp thụ hơn.

Anh Ngọc (Theo Healthline)