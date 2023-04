4 sai lầm thường gặp khi tự chữa rối loạn cương

Lạm dụng thuốc cấp tốc hay hormone ngoại sinh, ăn các món ăn truyền miệng chưa được kiểm chứng khoa học về hiệu quả… không giúp nam giới giải quyết tình trạng rối loạn cương.

Theo bác sĩ Phạm Xuân Long, khoa Nam học, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, rối loạn cương dương đang ngày càng phổ biến và có xu hướng trẻ hóa, nam giới ở độ tuổi đôi mươi cũng có nguy cơ mắc bệnh.

Triệu chứng của tình trạng này là suy giảm ham muốn hoặc mất ham muốn nên "cậu nhỏ" không thể cương cứng, có ham muốn nhưng dương vật không đủ cứng, thời gian cương ngắn, hoặc cương bất chợt (đang làm việc, đi trên đường...). Điều này ảnh hưởng đến sinh hoạt, chất lượng sống, tâm lý của người nam giới. Nhiều người muốn tìm cách khắc phục nhanh chóng, tuy nhiên, khi tự chữa rối loạn cương dương, nam giới thường mắc một số sai lầm dưới đây:

Lạm dụng thuốc cường dương cấp tốc: Nam giới tự ý sử dụng thường xuyên các loại thuốc cường dương có thể gặp nhiều tác dụng phụ như đau đầu, chóng mặt, khó thở, nguy hiểm nhất là cương kéo dài gây phù nề, bí tiểu. Nếu không được cải thiện kịp thời có thể làm tổn thương cơ vòng, thậm chí gây viêm nhiễm, hoại tử "cậu nhỏ".

Lạm dụng thuốc cường dương cấp tốc có thể gây ra nhiều tác dụng phụ không mong muốn. Ảnh: Freepik

Lạm dụng món ăn truyền miệng: Tác dụng của các loại thực phẩm như tinh hoàn động vật, nhung hươu (lộc nhung)... đối với việc tăng cường sinh lý nam giới chưa được kiểm chứng nhưng vẫn nhiều nam giới sử dụng. Những món ăn này chứa nhiều cholesterol xấu gây hại sức khỏe, làm tăng mỡ máu, xơ vữa động mạch, đặc biệt nguy hiểm với những người thừa cân, béo phì, rối loạn mỡ máu, cao huyết áp... làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Dùng các bài thuốc dân gian, rượu bổ thận tráng dương: Các bài thuốc dân gian, rượu ngâm có tác dụng bổ thận tráng dương được nhiều nam giới lựa chọn. Tuy nhiên, phương pháp này mang lại hiệu quả khá thấp, chủ yếu chỉ giúp cơ thể tăng cường sức khỏe, không có tác động trực tiếp vào quá trình sản xuất testosterone nội sinh trong cơ thể để cải thiện khả năng sinh lý.

Nguy hiểm hơn, nhiều người sử dụng các loại rượu ngâm không rõ nguồn gốc, thậm chí còn tự ngâm chung nhiều nguyên liệu với nhau mà không theo liều lượng, công thức cụ thể. Nhiều trường hợp phải nhập viện do sử dụng quá liều lượng cho phép.

Lạm dụng hormone ngoại sinh: Các phương pháp tiêm, chích, dán hormone hóa chất hay nội tiết tố nam ngoại sinh có thể tăng sự cương cứng, cải thiện chức năng tình dục. Tuy nhiên, đây là "con dao hai lưỡi", dùng thường xuyên gây ảnh hưởng xấu đến gan, thận, làm teo tinh hoàn, tăng nguy cơ mắc bệnh phì đại tiền liệt tuyến, tim mạch, ung thư. Việc sử dụng các loại thuốc này phải theo chỉ định và theo dõi của bác sĩ.

Bác sĩ Xuân Long cho biết, rối loạn cương dương do nhiều nguyên nhân, tùy vào từng nguyên nhân mà có cách điều trị hợp lý. Trường hợp rối loạn cương do tâm lý lo lắng, hồi hộp cần can thiệp tâm lý hành vi, tăng thời gian dạo đầu, kích thích khoái cảm cho nam giới để nhập cuộc thành công hơn.

Nếu rối loạn cương dương ở mức độ nhẹ, nam giới có thể điều chỉnh lối sống lành mạnh, kết hợp ăn uống và tập luyện khoa học. Nên bổ sung chất xơ, đặc biệt là các loại rau xanh đậm như rau cải bó xôi, cải xoong, rau diếp; ngủ đủ giấc và hạn chế thức khuya; tránh xa bia rượu và các chất kích thích khác; kiểm soát căng thẳng bằng cách nghe nhạc, đi dạo, đọc sách...; tập các bài tập như Kegel, Pilates có tác dụng nâng cao sức mạnh các nhóm cơ, giúp cải thiện chất lượng quan hệ tình dục.

Khi đã thay đổi và điều chỉnh thói quen và lối sống nhưng vẫn không đạt được hiệu quả, nam giới nên thăm khám, bác sĩ sẽ chẩn đoán và đưa ra phương án điều trị phù hợp như sử dụng một số thuốc tân dược. Tuy nhiên, thuốc có tác dụng làm giãn mạch máu nên việc sử dụng thuốc trên những người mắc bệnh tim mạch, huyết áp cao, hoặc đang dùng thuốc giãn mạch khác cần hết sức lưu ý. Do vậy, bác sĩ sẽ trao đổi kỹ trước khi chỉ định thuốc điều trị.

Bác sĩ Phạm Xuân Long đang khám bệnh tại phòng khám Nam học. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nếu đã áp dụng việc điều trị nội khoa, và các kỹ thuật không xâm lấn nhưng thất bại, bác sĩ có thể sẽ xem xét chỉ định phẫu thuật cấy vật hang giả (loại bán cứng hoặc loại có thể bơm phồng làm cương cứng), phẫu thuật thông động mạch.

Rối loạn dương khá phổ biến ở nam giới, tuy nhiên khi mắc phải tình trạng này, đàn ông thường ngại ngùng, giấu giếm nên trì hoãn việc thăm khám và điều trị. Bác sĩ Long lưu ý, với sự tiến bộ của y học hiện nay, nam giới có thể chữa khỏi hoàn toàn chứng rối loạn cương dương nếu phát hiện sớm và điều trị đúng cách; kết hợp lối sống lành mạnh, tăng cường testosterone nội sinh từ sản phẩm an toàn sẽ giúp đàn ông sớm lấy lại phong độ.

Quyên Phan