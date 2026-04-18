4 quan niệm chưa đúng về suy tim

Suy tim giống nhồi máu cơ tim, tình trạng này không xảy ra đột ngột, không có cách chữa khỏi bệnh là những cách hiểu chưa đúng.

Tim suy vẫn có thể bơm máu hiệu quả

Tim là một khối cơ rỗng, có kích thước bằng nắm tay, gồm bốn buồng: hai tâm nhĩ và hai tâm thất. Phần tim bên phải (gồm tâm nhĩ phải và tâm thất phải) nhận máu từ cơ thể và bơm lên phổi để trao đổi oxy, trong khi phần tim bên trái (gồm tâm nhĩ trái và tâm thất trái) nhận máu giàu oxy từ phổi và bơm đi nuôi cơ thể.

Suy tim là tình trạng tim bị suy giảm khả năng bơm máu hoặc tiếp nhận máu hiệu quả, khiến cơ thể không được cung cấp đủ nhu cầu. Điều này không có nghĩa tim ngừng đập, mà là tim trở nên yếu, cứng hoặc hoạt động kém hiệu quả. Người bệnh có thể gặp các triệu chứng như mệt mỏi, khó thở khi gắng sức, sưng mắt cá chân, chướng bụng hoặc chán ăn.

Suy tim giống nhồi máu cơ tim

Suy tim và nhồi máu cơ tim đều là bệnh tim mạch, nhưng khác nhau ở nhiều điểm. Suy tim là tình trạng tim không có khả năng bơm máu hiệu quả để đáp ứng nhu cầu của cơ thể, trong khi nhồi máu cơ tim xảy ra khi tắc nghẽn nguồn cung cấp máu cho tim.

Suy tim không xảy ra đột ngột

Hầu hết các trường hợp suy tim phát triển từ từ theo thời gian, nhưng cũng có thể xảy ra đột ngột. Nguyên nhân thường gặp gồm bệnh động mạch vành (tình trạng tắc nghẽn mạch máu nuôi tim), nhồi máu cơ tim nếu không được xử trí kịp thời và tăng huyết áp không kiểm soát.

Suy tim còn có thể do các bệnh lý khác như tiểu đường, bệnh van tim, rối loạn nhịp tim, uống nhiều rượu bia, hút thuốc lá, viêm cơ tim do virus, bệnh thận hoặc rối loạn tuyến giáp.

Không có cách chữa khỏi suy tim

Suy tim là một tình trạng nghiêm trọng nhưng có thể được kiểm soát bằng điều trị phù hợp và theo dõi định kỳ. Ở những bệnh nhân có rối loạn nhịp thất nguy hiểm như rung thất hoặc nhịp nhanh thất, máy khử rung tim cấy ghép (ICD) có thể phát hiện và điều trị bằng sốc điện khi cần thiết để ngăn ngừa đột tử.

Một số bệnh nhân suy tim cũng có rối loạn dẫn truyền điện tim (ví dụ như block nhánh trái), làm giảm hiệu quả co bóp đồng bộ của tim. Trong trường hợp này, liệu pháp tái đồng bộ tim (CRT), hay còn gọi là tạo nhịp hai thất, có thể được chỉ định để cải thiện chức năng tim.

Cách hiệu quả phòng suy tim bao gồm duy trì lối sống lành mạnh, tập thể dục đều đặn, chế độ ăn ít muối hoặc chất béo, bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia, kiểm soát cân nặng, quản lý tốt bệnh nền như huyết áp, tiểu đường, cholesterol. Việc kiểm tra sức khỏe định kỳ cũng giúp phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh.

Lê Nguyễn (Theo Hindustan Times, Times of India)