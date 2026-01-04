4 lợi ích của cà rốt với mắt

Cà rốt giàu beta-carotene, lutein và vitamin C, giúp nuôi dưỡng thị lực, giảm stress oxy hóa và hỗ trợ duy trì mắt khỏe mạnh theo thời gian.

Hỗ trợ thị lực ban đêm

Cà rốt giàu beta-carotene - chất chống oxy hóa được cơ thể chuyển hóa thành vitamin A. Vitamin A cần thiết cho quá trình tạo rhodopsin - sắc tố trong võng mạc cho phép mắt nhìn trong điều kiện ánh sáng yếu. Thiếu vitamin A có thể gây quáng gà, làm suy giảm thị lực ban đêm. Ăn cà rốt sống hoặc cà rốt nấu chín hằng ngày cung cấp beta-carotene cần thiết, hỗ trợ mắt thích nghi với bóng tối và duy trì khả năng nhìn ban đêm.

Giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác

Thoái hóa điểm vàng do tuổi tác là nguyên nhân phổ biến gây mờ và mất tầm nhìn trung tâm. Cà rốt chứa các chất chống oxy hóa như lutein và zeaxanthin, có vai trò bảo vệ điểm vàng - vùng chịu trách nhiệm cho thị lực trung tâm sắc nét. Các hợp chất này có xu hướng tích tụ tại điểm vàng, góp phần làm chậm quá trình thoái hóa.

Lutein, zeaxanthin còn giảm tổn thương oxy hóa cho tế bào mắt, hạn chế tác hại của ánh sáng xanh từ ánh nắng mặt trời và màn hình điện tử. Bổ sung cà rốt cùng các loại rau củ nhiều màu sắc vào chế độ ăn hỗ trợ duy trì thị lực khi tuổi tác tăng lên.

Phòng đục thủy tinh thể

Đục thủy tinh thể xảy ra khi các protein trong thủy tinh thể bị phân hủy và kết tụ, gây nhìn mờ. Cà rốt chứa beta-carotene, lutein và vitamin C - các chất chống oxy hóa có khả năng giảm tổn thương oxy hóa và tác hại của gốc tự do, những yếu tố liên quan đến sự hình thành đục thủy tinh thể. Dù không thể ngăn ngừa hoàn toàn bệnh, cà rốt vẫn là thành phần hữu ích trong chế độ ăn hỗ trợ sức khỏe mắt lâu dài.

Giảm khô mắt

Khô mắt xảy ra khi mắt tiết không đủ nước mắt hoặc nước mắt bay hơi quá nhanh, gây kích ứng, đỏ mắt và cảm giác rát, cộm. Beta-carotene trong cà rốt được cơ thể chuyển hóa thành vitamin A, giúp nuôi dưỡng bề mặt mắt và hỗ trợ sản xuất nước mắt. Thiếu vitamin A có thể gây khô mắt, dễ kích ứng và tăng nguy cơ tổn thương giác mạc. Đưa cà rốt vào chế độ ăn hằng ngày góp phần duy trì độ ẩm tự nhiên và giảm khô mắt.

Cách bổ sung cà rốt vào chế độ ăn

Cà rốt giàu chất chống oxy hóa, có lợi cho sức khỏe mắt và thị lực, đồng thời dễ chế biến và phù hợp với nhiều món ăn. Bạn có thể sử dụng cà rốt theo nhiều cách khác nhau.

Ăn cà rốt baby sống kèm sốt rau củ

Thêm cà rốt bào sợi vào salad, bánh mì kẹp hoặc món cuốn

Nướng cà rốt với dầu ô liu và thảo mộc

Xay cà rốt cùng trái cây hoặc rau lá xanh làm sinh tố

Thái hạt lựu để nấu súp, món hầm hoặc xào

Ép nước cà rốt hoặc kết hợp với các loại nước ép rau khác.

Bảo Bảo (Theo Health)