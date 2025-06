4 loại quả giàu kali nên ăn để cân bằng huyết áp

Lựu, kiwi, chuối, cam có nhiều kali, vitamin C và chất chống oxy hóa góp phần giảm huyết áp, bảo vệ sức khỏe tim mạch, phòng nguy cơ đột quỵ.

Kali hỗ trợ huyết áp bằng cách giúp thận loại bỏ natri dư thừa. Khi một người ăn nhiều kali, thận đào thải nhiều natri hơn qua nước tiểu, nhờ đó giảm lượng chất lỏng mà cơ thể giữ lại, giảm áp lực lên mạch máu.

Nếu không nạp đủ kali, nhất là khi ăn nhiều muối, cơ thể có thể giữ lại nhiều natri hơn, cuối cùng làm tăng huyết áp. Mỗi người nên ăn thực phẩm chứa kali thay vì thực phẩm chức năng, trừ khi có khuyến nghị của bác sĩ, nhất là người bệnh thận hoặc các tình trạng sức khỏe khác ảnh hưởng đến cân bằng kali.

Chuối

Ăn một quả chuối có 452 mg kali góp phần hạ huyết áp cao. Ngoài kali, chuối còn cung cấp hơn 3 g chất xơ trong chế độ ăn uống. Chất xơ từ các loại rau củ quả có liên quan đến giảm nguy cơ mắc bệnh tim và chuyển hóa, cân bằng mức cholesterol trong cơ thể.

Chuối cung cấp carbohydrate (carbs) là nhiên liệu chính để cơ thể sản xuất năng lượng. Hàm lượng calo thấp, chất xơ cao giúp loại quả này trở thành món ăn nhẹ lành mạnh cho người giảm cân. Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa hỗ trợ ngăn ngừa tổn thương oxy hóa do các gốc tự do gây ra. Nếu cơ thể không có chất chống oxy hóa, các gốc tự do có thể tích tụ theo thời gian và gây hại. Người bệnh thận nên hạn chế ăn chuối do khả năng đào thải kali qua nước tiểu giảm.

Lựu

Nửa quả lựu có 333 mg kali, chứa nhiều hợp chất thực vật tốt cho tim. Người thường xuyên ăn lựu hoặc uống nước ép lựu có thể hạ cả huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương. Một quả lựu có hơn 11 g chất xơ, nhiều polyphenol, chất chống oxy hóa tự nhiên góp phần thư giãn mạch máu, ức chế enzyme liên quan đến huyết áp tăng cao.

Kiwi

Hai quả kiwi có 562 mg kali, nhiều chất dinh dưỡng có tác dụng tốt đối với huyết áp. Ngoài kali, loại quả này có các hợp chất hữu ích khác như polyphenol, vitamin C. Polyphenol và vitamin C có thể hỗ trợ lưu lượng máu khỏe mạnh, giảm viêm trong mạch máu.

Cam

Trung bình một quả cam có 324 mg kali. Nước cam cũng liên quan đến việc giảm nhẹ huyết áp nhờ vào hesperidin. Đây là hợp chất thực vật có tác dụng cải thiện chức năng mạch máu và giảm viêm.

Lê Nguyễn (Theo Very Well Health)