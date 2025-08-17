4 lầm tưởng thường gặp về hở van tim

Hở van tim chỉ xảy ra ở người già, không liên quan đến lối sống và mọi trường hợp đều nguy hiểm là hiểu lầm thường gặp của nhiều người.

Tim người bình thường có 4 van là hai lá, ba lá, động mạch chủ và động mạch phổi. Các van này giúp máu chảy qua tim theo một chiều, đóng mở nhịp nhàng theo từng nhịp đập. Bệnh van tim xảy ra khi một hoặc nhiều van tim gặp vấn đề về mặt chức năng, van mở không hết (hẹp van) hoặc đóng không kín (hở van) gây ảnh hưởng đến khả năng điều hướng máu lưu thông theo một chiều.

ThS.BS Đỗ Thị Thảo, khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết người bệnh nặng không được kiểm soát, điều trị tốt có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm, nguy cơ tử vong. Lầm tưởng về bệnh có thể gây khó khăn trong việc phát hiện và điều trị.

Hở van tim đều nguy hiểm

Hở van tim được chia làm các mức độ rất nhẹ, nhẹ, vừa, nặng. Hở van mức độ nhẹ thường không ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tim mạch. Nhiều trường hợp không cần điều trị thuốc, cần theo dõi định kỳ bằng siêu âm tim và thay đổi lối sống lành mạnh.

Hở van tim là bệnh người già

Nhiều người lầm tưởng bệnh chỉ xảy ra ở người cao tuổi do quá trình thoái hóa, vôi hóa van. Tuy nhiên, bác sĩ Thảo cho hay bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi. Trẻ nhỏ có thể bị hở van do dị tật bẩm sinh như bất thường cấu trúc van hai lá hoặc van động mạch chủ. Ở người trẻ và trung niên, hở van thường do các bệnh lý mắc phải như thấp tim, viêm nội tâm mạc, chấn thương ngực hoặc là biến chứng của suy tim, giãn tim, nhồi máu cơ tim, phình - tách động mạch chủ.

Bác sĩ Thảo siêu âm cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Chỉ đi khám khi có triệu chứng

Nhiều người trưởng thành bị hở van tim mức độ nhẹ mà không biết do không có triệu chứng rõ ràng. Tình trạng này gọi là hở van sinh lý, thường không ảnh hưởng đến sức khỏe, tình cờ được phát hiện qua siêu âm tim định kỳ.

Tuy nhiên, khi mức độ hở tăng lên, tùy theo nguyên nhân mà các triệu chứng có thể bắt đầu xuất hiện như khó thở khi nằm hoặc vận động mạnh, mệt mỏi kéo dài, tim đập nhanh, đánh trống ngực, ho khan về đêm, phù mắt cá chân. Nếu không được phát hiện và theo dõi, hở van tim tiến triển đến mức nặng làm tăng nguy cơ suy tim, rối loạn nhịp, phù phổi, thậm chí sốc tim... đe dọa tính mạng.

Tầm soát tim mạch định kỳ quan trọng, đặc biệt với người từng mắc thấp tim (sốt thấp khớp), tăng huyết áp, bệnh van tim bẩm sinh hoặc có yếu tố nguy cơ tim mạch khác. Phát hiện sớm giúp kiểm soát bệnh tốt, ngừa được nhiều biến chứng nguy hiểm.

Hở van tim không liên quan đến lối sống

Căng thẳng kéo dài, hút thuốc lá, ít vận động, chế độ ăn nhiều muối hoặc thực phẩm chế biến sẵn có thể làm tăng gánh nặng cho tim khiến hở van trở nên trầm trọng hơn. Ngược lại, duy trì huyết áp ổn định, ăn uống khoa học, tập thể dục đều đặn và kiểm soát tốt các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường có thể giảm nguy cơ suy tim và các biến chứng nghiêm trọng khác. Bên cạnh theo dõi định kỳ và điều trị theo chỉ định bác sĩ, người bệnh hở van tim cần chủ động điều chỉnh lối sống.

Ly Nguyễn