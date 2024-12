4 hiểu lầm thường gặp về cà phê

Cà phê gây nghiện, khiến cơ thể mất nước hay loại rang đậm chứa nhiều caffeine hơn… là những quan niệm chưa đúng.

Caffeine trong cà phê có thể kích thích hệ thống thần kinh trung ương, cơ bắp, tim và các bộ phận khác của cơ thể. Uống cà phê điều độ mỗi ngày có thể thúc đẩy não bộ, cải thiện hiệu suất tập luyện, tăng cường năng lượng.

Một người không nên tiêu thụ quá 400 mg caffeine mỗi ngày. Một tách hoặc gói cà phê thông thường có khoảng 70-100 mg caffeine. Một người trưởng thành khỏe mạnh không nên uống hơn 4-5 tách mỗi ngày. Thanh thiếu niên nên uống ít hơn, chỉ một tách cà phê hoặc hai lon soda. Dù được coi là đồ uống đem đến nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng vẫn có một số quan niệm chưa đúng về cà phê.

Cà phê rang đậm có nhiều caffeine hơn

Nhiều người cho rằng cà phê rang đậm có tác dụng mạnh hơn do chứa nhiều caffeine hơn cà phê thông thường. Tuy nhiên, cà phê rang đậm ít caffeine hơn một chút so với cà phê rang nhẹ. Hàm lượng này còn tùy thuộc vào thời gian rang hạt, rang càng đậm thì hàm lượng caffeine càng ít do mất đi độ ẩm.

Cà phê ngon nhất khi pha với nước sôi

Pha cà phê với một cốc nước nóng chưa hẳn đã là cách thưởng thức ngon nhất. Nhiệt độ sôi của nước là 100 độ C, quá nóng để có một tách cà phê ngon. Nhiệt độ ủ lý tưởng của cà phê trong khoảng từ 90,5 đến 96 độ C. Nếu sử dụng nước nóng hơn mức này dẫn đến cà phê có vị đắng và nhạt.

Caffeine gây nghiện

Không giống như tác dụng của rượu hoặc hút thuốc, người uống cà phê không gặp phải các triệu chứng nghiện hoặc có hại mà chủ yếu là cảm giác bị phụ thuộc. Nếu một người đã quen uống cà phê trong thời gian dài thì bỏ thói quen này có thể gây ra những triệu chứng khó chịu nhẹ như đau đầu, lo lắng. Theo thời gian, cơ thể điều chỉnh theo thói quen mới mà không có caffeine trong cơ thể và dễ dàng từ bỏ hơn.

Uống cà phê buổi sáng mất ngủ vào ban đêm

Cơ thể hấp thụ caffeine nhanh chóng sau khi uống cà phê, sau đó được xử lý ở gan, số còn lại tồn tại trong cơ thể vài giờ. Nhưng với hầu hết mọi người, uống một hoặc hai tách cà phê vào buổi sáng không gây khó ngủ vào ban đêm. Cố gắng uống caffeine ít nhất 6 giờ trước khi đi ngủ. Người nhạy cảm với caffeine cần tăng thời gian để tránh khó ngủ cũng như các tác dụng phụ khác như cảm thấy lo lắng, đau bụng.

Caffeine làm mất nước

Caffeine giúp tiết thêm chất lỏng từ cơ thể, khiến người uống đi tiểu nhiều hơn bình thường. Nhưng chất lỏng nhận được từ đồ uống chứa caffein có xu hướng bù đắp cho lượng đã mất đi. Để tránh đi tiểu nhiều, hãy uống một lượng vừa phải đồ uống chứa caffein tránh gây mất nước.

Bảo Bảo (Theo WebMD, Times of India)