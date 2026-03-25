4 dưỡng chất giúp giảm sắc tố melanin

Vitamin A, C, E và chất chống oxy hóa có thể hỗ trợ kiểm soát sự gia tăng melanin tập trung quá mức tại một điểm, hạn chế sạm nám, tàn nhang.

Melanin là sắc tố quyết định màu da, tóc và mắt do các tế bào sắc tố melanocytes sản xuất. Khi tiếp xúc thường xuyên với ánh nắng mặt trời, môi trường ô nhiễm hoặc tình trạng viêm da kéo dài, cơ thể có xu hướng tăng sản xuất melanin để bảo vệ da. Nếu quá trình tăng sinh diễn ra quá mức, da có thể xuất hiện những vùng sạm màu, nám, tàn nhang...

Dược sĩ Đỗ Xuân Hòa, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết bổ sung một số nhóm dưỡng chất trong chế độ ăn hằng ngày có thể ức chế sự hình thành melanin, giúp da đều màu, trắng sáng tự nhiên.

Chất chống oxy hóa

Stress oxy hóa là một trong những yếu tố thúc đẩy tăng sinh melanin. Các hợp chất chống oxy hóa có thể trung hòa gốc tự do, từ đó hạn chế tín hiệu kích thích sản xuất sắc tố melanin.

Các hợp chất chống oxy hóa có nhiều trong lựu đỏ, cà chua, dâu tây, nho, việt quất, các loại rau lá xanh đậm... Trong đó, punicalagin và flavonoid từ lựu đỏ, lycopene từ cà chua được ghi nhận khả năng bảo vệ làn da dưới tác động của tia UV.

Lựu đỏ có thể giúp ức chế hoạt động melanocytes, giảm hình thành melanin. Ảnh: Đình Diệu

Vitamin C

Dưới tác động của tia UV, men tyrosinase - loại enzym tham gia vào quá trình hình thành melanin, hoạt động mạnh hơn, dẫn đến tăng tổng hợp melanin gây nám, tàn nhang và sạm da. Vitamin C có khả năng ức chế men tyrosinase, làm giảm sự hình thành melanin và góp phần cải thiện sắc tố da.

Vitamin này còn tham gia vào quá trình tổng hợp collagen, bảo vệ và phục hồi làn da sau khi tiếp xúc với ánh nắng, duy trì độ đàn hồi, sáng khỏe cho làn da. Các loại trái cây như cam, chanh, ổi, dâu tây, cải xoăn, bông cải xanh... cấp dồi dào vitamin C.

Vitamin A

Nhóm dẫn xuất của vitamin A gồm vitamin A và các dẫn xuất tự nhiên hoặc tổng hợp có khả năng ức chế hoạt động của men tyrosinase, can thiệp vào quá trình sản sinh melanin, làm mờ nám, sạm và các mảng tối trên da, đồng thời làm chậm quá trình lão hóa. Vitamin A có nhiều trong cà rốt, bí đỏ, cà chua, đu đủ, khoai tây, khoai lang, xoài...

Vitamin E

Vitamin E là chất chống oxy hóa mạnh bảo vệ màng tế bào khỏi tác hại của tia UV, dưỡng ẩm và chống lão hóa từ sâu bên trong. Dưỡng chất này góp phần cải thiện tình trạng sạm nám, da không đều màu, giúp da khỏe mạnh, mịn màng hơn. Vitamin E thường có trong quả bơ, quả mâm xôi và các loại hạt.

Dược sĩ Hòa khuyên nên chăm sóc da khoa học, vệ sinh da đúng cách, tẩy tế bào chết 2-3 lần mỗi tuần, ngủ đủ giấc, hạn chế căng thẳng, vận động thường xuyên... Người bị tăng sắc tố nặng và lan rộng nên đến khoa Da liễu để xác định nguyên nhân và điều trị phù hợp. Bổ sung thường xuyên các tinh chất như sakura (chiết xuất hoa anh đào), pomegranate (chiết xuất lựu đỏ), grape seed (từ hạt nho), p.leucotomos (từ dương xỉ) cũng hỗ trợ khử hoạt tính men tyrosinase, góp phần kiểm soát hình thành melanin, giảm các đốm đen, sạm nám và bảo vệ da trước tác động của ánh nắng, môi trường.

Đình Diệu