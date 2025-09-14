4 cách giúp phòng ngừa ung thư phổi

Không hút thuốc lá, mặc đồ bảo hộ khi làm việc tiếp xúc với chất độc hại, ăn uống lành mạnh có thể giảm nguy cơ ung thư phổi.

Ung thư phổi xảy ra khi các mô trong phổi phát triển bất thường, không kiểm soát và trở nên ác tính. Triệu chứng phổ biến gồm ho kéo dài không giảm, đau ngực, khó thở, sụt cân, mệt mỏi. Ở giai đoạn tiến triển, bệnh xâm lấn mô lân cận và di căn đến các cơ quan khác.

Hiện, chưa rõ nguyên nhân gây ung thư phổi. Tuy nhiên, một số yếu tố nguy cơ có thể dẫn đến bệnh như hút thuốc lá, bệnh phổi mạn tính (lao, viêm phế quản mạn tính), phơi nhiễm nghề nghiệp với các hóa chất gây ung thư (amiăng, kim loại nặng...), bức xạ ion hóa (radon, tia X)...

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Tiến Sỹ, khoa Ung Bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết không có phương pháp nào giúp ngăn ngừa hoàn toàn ung thư phổi nói riêng và ung thư nói chung. Tuy nhiên, có một số cách giúp giảm nguy cơ mắc bệnh.

Tránh xa thuốc lá: Khói thuốc chứa hơn 7.000 hóa chất độc hại, trong đó có khoảng 70 chất có thể gây ung thư. Không hút thuốc lá, hạn chế tiếp xúc khói thuốc thụ động góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh lý về phổi, bao gồm ung thư phổi. Nếu trong nhà có người hút thuốc nên mở cửa để thông thoáng, giặt chăn gối thường xuyên, dùng máy lọc không khí để giảm tác hại.

Bác sĩ Sỹ tư vấn cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Mặc đồ bảo hộ: Người làm việc trong môi trường có hóa chất độc hại như amiăng, radon... nên mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang. Thường xuyên kiểm tra nồng độ hóa chất độc hại trong môi trường làm việc có thể đảm bảo ở mức an toàn. Đeo khẩu trang khi ra ngoài để tránh hít phải khói bụi, ô nhiễm.

Chế độ ăn cân bằng dinh dưỡng: Thực đơn đa dạng với đủ dinh dưỡng như cơm, thịt, cá, trứng, tôm, rau xanh, trái cây... Hạn chế thịt đỏ, thịt chế biến sẵn, đồ uống nhiều đường giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng, từ đó giảm nguy cơ ung thư, trong đó có ung thư phổi.

Người trưởng thành không nên ăn quá nhiều thịt đỏ. Theo khuyến cáo của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, lượng thịt đỏ phù hợp cho người trưởng thành khỏe mạnh mỗi ngày dao động 50-70 g, tương đương 1-2 lòng bàn tay người lớn. Số lượng tùy thuộc vào giới tính, độ tuổi, tình trạng sức khỏe và mức độ hoạt động thể chất của mỗi người. Ưu tiên các món luộc, hấp, xào thay vì chiên hầm, nướng dưới nhiệt độ cao vì dễ kích thích sản sinh chất gây ung thư.

Tập thể dục đều đặn: Mỗi người nên tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày và duy trì ít nhất 5 ngày trong tuần, giúp tăng cường sức khỏe tổng thể, góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh lý, trong đó có ung thư phổi. Các bài tập gồm đi bộ, đạp xe, yoga, bơi lội... Vận động thường xuyên tốt cho phổi, kích thích cơ thể sản sinh hormone hạnh phúc, hỗ trợ thư giãn, thoải mái tinh thần.

Bác sĩ Sỹ khuyên mỗi người nên khám sức khỏe định kỳ. Nhóm nguy cơ cao như người từ 50 tuổi trở lên, tiền sử hút thuốc lá nên khám sàng lọc, chụp CT phổi liều thấp để kiểm tra sức khỏe phổi, có thể phát hiện sớm các bất thường (nếu có) và điều trị hiệu quả.

Bảo Trâm