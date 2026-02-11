4 cách giảm mỏi mắt khi lái xe đường dài dịp Tết

Cho mắt nghỉ ngơi, chớp mắt thường xuyên, điều chỉnh ánh sáng hợp lý có thể giúp giảm mỏi mắt khi lái xe đường dài dịp Tết.

Khi lái xe đường dài, mắt phải điều tiết liên tục, từ đó dễ gây căng thẳng, mỏi, khô, giảm khả năng phản xạ. BS.CKI Nguyễn Đức Huy, Chuyên khoa Mắt Công nghệ cao, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, gợi ý những cách đơn giản để giảm mỏi mắt.

Cho mắt nghỉ ngơi định kỳ

Sau mỗi 1-2 giờ lái xe, tài xế có thể dừng lại 5-10 phút, nhắm mắt hoặc nhìn ra xa, giúp cơ mắt được thư giãn, phục hồi độ linh hoạt và giảm áp lực cho võng mạc. Thói quen này không chỉ ngăn ngừa cảm giác mỏi mắt mà còn cải thiện khả năng tập trung, giảm nguy cơ tai nạn do phản xạ chậm.

Chớp mắt thường xuyên

Chớp mắt thường xuyên là cách đơn giản để duy trì độ ẩm tự nhiên cho mắt, đồng thời giảm áp lực cho cơ vòng mắt và võng mạc. Chớp mắt giúp phân phối đều lớp nước mắt, làm sạch bụi bẩn cùng các tạp chất, đồng thời giảm nguy cơ viêm giác mạc hay kích ứng mắt.

Lái xe đường dài đòi hỏi sự tập trung cao, khiến mắt phải điều tiết liên tục gây mỏi. Ảnh: Thanh Hoa

Điều chỉnh ánh sáng hợp lý

Khi lái xe đường dài, mắt liên tục phải thích nghi với các điều kiện ánh sáng khác nhau như nắng gắt ban ngày, đèn xe ngược chiều hay ánh sáng yếu ban đêm, dễ gây mỏi mắt, nhức mắt và giảm khả năng tập trung.

Điều chỉnh ánh sáng hợp lý là bước quan trọng để giảm áp lực cho mắt. Ban ngày, người lái có thể đeo kính râm chống chói để cơ mắt không phải điều tiết quá mức khi tiếp xúc ánh nắng trực tiếp. Ban đêm tránh nhìn trực tiếp đèn pha xe ngược chiều, đồng thời chỉnh gương chiếu hậu để giảm chói sáng.

Duy trì độ ẩm, dinh dưỡng hợp lý

Mắt dễ bị khô do tiếp xúc lâu với không khí lạnh từ điều hòa trong xe. Duy trì độ ẩm hợp lý cho mắt có thể ngăn ngừa mỏi mắt, khô rát, giảm nguy cơ kích ứng giác mạc. Duy trì độ ẩm và bổ sung dinh dưỡng giúp mắt linh hoạt hơn, giảm căng thẳng cơ mắt và giữ khả năng tập trung cao trong suốt hành trình.

Bác sĩ Huy khuyên nên uống đủ nước, tránh hút thuốc trong xe và sử dụng thuốc nhỏ mắt khi cần thiết để bổ sung độ ẩm cho giác mạc. Đồng thời bổ sung các thực phẩm giàu omega-3, lutein, vitamin A và C như cá, trứng, rau xanh, cà rốt giúp tăng sức bền cho võng mạc, cải thiện khả năng chống oxy hóa, bảo vệ mắt trước tác động của ánh sáng xanh.

Nhật Minh